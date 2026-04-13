BARCLAYS stuft Springer Nature auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Beim Wissenschaftsverlag erwartet er am 5. Mai eine anhaltend gute organische Entwicklung. Währungsseitig gebe es allerdings eine enorme Bremswirkung./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 17,50EUR auf Tradegate (13. April 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Julien Roch
Analysiertes Unternehmen: Springer Nature
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Julien Roch
Analysiertes Unternehmen: Springer Nature
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 24
Kursziel alt: 24
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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