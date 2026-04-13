BARCLAYS stuft Ströer auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Beim Werbekonzern Ströer erwartet er am 12. Mai einen Umsatzanstieg um 2,4 Prozent. Die Gewinne dürften aber gesunken sein./ag/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 34,40EUR auf Tradegate (13. April 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Julien Roch

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00 € , was eine Steigerung von +0,63% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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