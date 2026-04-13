BARCLAYS stuft Ströer auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Beim Werbekonzern Ströer erwartet er am 12. Mai einen Umsatzanstieg um 2,4 Prozent. Die Gewinne dürften aber gesunken sein./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 34,40EUR auf Tradegate (13. April 2026, 14:13 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Julien Roch
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Julien Roch
Analysiertes Unternehmen: Ströer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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