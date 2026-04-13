22 Milliarden Euro mehr für Energie

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Iran-Krieg hat Europa bereits mehrere Milliarden Euro gekostet. "Seit Beginn des Konflikts vor 44 Tagen sind unsere Kosten für den Import fossiler Brennstoffe um über 22 Milliarden Euro gestiegen", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel. "Das zeigt, welch enorme Auswirkungen diese Krise auf unsere Wirtschaft hat." Selbst bei einem Ende der Kämpfe wäre die Energieversorgung aus der Golfregion noch einige Zeit unterbrochen, sagte sie. 2025 importierte die EU insgesamt Energie im Wert von rund 340 Milliarden Euro.

In der kommenden Woche werde die Europäische Kommission konkrete Maßnahmen zum Thema Energie vorlegen, kündigte die Politikerin an. Die europäischen Spitzenpolitiker können sich dann bereits in den folgenden zwei Tagen bei ihrem Treffen in Zypern dazu austauschen.