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    DroneShield Aktie heute im Minus - 13.04.2026

    Am 13.04.2026 ist die DroneShield Aktie, bisher, um -3,40 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der DroneShield Aktie.

    Besonders beachtet! - DroneShield Aktie heute im Minus - 13.04.2026
    Foto: 763307657

    DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

    DroneShield aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.04.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die DroneShield Aktie. Sie fällt um -3,40 % auf 2,0200. Der Kursrückgang der DroneShield Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,40 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei DroneShield insgesamt ein Minus von -8,18 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die DroneShield Aktie damit um -15,42 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,99 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in DroneShield eine positive Entwicklung von +6,88 % erlebt.

    DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -15,42 %
    1 Monat -18,99 %
    3 Monate -8,18 %
    1 Jahr +259,43 %
    Stand: 13.04.2026, 14:22 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob DroneShield bei weiter starkem Wachstum oder höherer Profitabilität den Kurs nachhaltig antreiben kann. Im Fokus stehen Wachstumsraten von 20–25% pro Jahr versus schnelleres Wachstum, Auswirkungen auf Bewertung und Verwässerung, sowie die Aussicht auf neue Aufträge; ein Ausbruch über ca. 2.7€ wird als relevantes Kursziel gesehen. Short-Interest und mögliche Folgen von Managementwechseln werden ebenfalls diskutiert.

    Zur DroneShield Diskussion

    Informationen zur DroneShield Aktie

    Es gibt 923 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,87 Mrd. € wert.

    US-Goldprojekt vor dem Durchbruch: Warum Investoren jetzt aufmerksam werden


    Die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran am Wochenende in Islamabad sind, wie zu erwarten war, vorerst gescheitert. Aufgrund dessen dürften die globalen Aktienmärkte zum Wochenstart weiter nach unten drehen. Bei vielen Aktien drohen massive Korrekturen und Übertreibungen, die langfristig als Kaufchancen genutzt werden könnten. So bieten sich neben dem Goldsektor auch im Bereich Wasserstoff und Drohnentechnologie interessante Chancen.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

    Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,61 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +1,84 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,17 % zu

    DroneShield Aktie jetzt kaufen?


    Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    DroneShield

    -3,20 %
    -15,50 %
    -19,07 %
    -8,18 %
    +259,43 %
    +960,37 %
    +1.739,71 %
    +706,37 %
    ISIN:AU000000DRO2WKN:A2DMAA



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