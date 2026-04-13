    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric

    ANALYSE-FLASH

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Barclays hebt Schneider Electric auf 'Overweight' - Ziel 305 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays hebt Kursziel für Schneider Electric an
    • Aktien von Equal Weight auf Overweight hochgestuft
    • Favorisiert Investitionen in Energie, Netzwerke und KI
    ANALYSE-FLASH - Barclays hebt Schneider Electric auf 'Overweight' - Ziel 305 Euro
    Foto: Schneider Electric GmbH

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 270 auf 305 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Schock durch den Iran-Krieg sorge für ähnliche Verhältnisse wie 2022/23, schrieb George Featherstone am Montag zur europäischen Investitionsgüterbranche und den Elektronikkonzernen. Er favorisiert Investments in Aktien, die von Infrastrukturinvestitionen in die Bereiche Energie, Netzwerke und KI profitieren. Zudem schaut er insbesondere auf Auftragsbestände und Preissetzungsmacht. Daher stuft er ABB und Schneider hoch. Skeptisch sieht Featherstone Kurzzykliker und Bauwerte. Angesichts dessen stuft er Legrand und Rexel ab. Bei Siemens betont er verwundbare Endmärkte und Barmittelgenerierung./ag/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 04:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / GMT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Schneider Electric SE!
    Short
    272,46€
    Basispreis
    1,54
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    244,44€
    Basispreis
    1,63
    Ask
    × 14,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Schneider Electric

    -0,59 %
    +11,91 %
    +2,25 %
    +9,74 %
    +27,22 %
    +76,22 %
    +94,19 %
    +384,58 %
    +624,50 %
    ISIN:FR0000121972WKN:860180

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 258,6 auf Tradegate (13. April 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +11,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 149,39 Mrd..

    Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 303,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 289,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von +11,45 %/+25,34 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 305 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 305,00, was eine Steigerung von +17,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Barclays hebt Schneider Electric auf 'Overweight' - Ziel 305 Euro Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 270 auf 305 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Schock durch den Iran-Krieg sorge für ähnliche Verhältnisse wie …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     