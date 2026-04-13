ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Schneider Electric auf 'Overweight' - Ziel 305 Euro
- Barclays hebt Kursziel für Schneider Electric an
- Aktien von Equal Weight auf Overweight hochgestuft
- Favorisiert Investitionen in Energie, Netzwerke und KI
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Schneider Electric von 270 auf 305 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Schock durch den Iran-Krieg sorge für ähnliche Verhältnisse wie 2022/23, schrieb George Featherstone am Montag zur europäischen Investitionsgüterbranche und den Elektronikkonzernen. Er favorisiert Investments in Aktien, die von Infrastrukturinvestitionen in die Bereiche Energie, Netzwerke und KI profitieren. Zudem schaut er insbesondere auf Auftragsbestände und Preissetzungsmacht. Daher stuft er ABB und Schneider hoch. Skeptisch sieht Featherstone Kurzzykliker und Bauwerte. Angesichts dessen stuft er Legrand und Rexel ab. Bei Siemens betont er verwundbare Endmärkte und Barmittelgenerierung./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 04:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 05:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 258,6 auf Tradegate (13. April 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um +11,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Schneider Electric bezifferte sich zuletzt auf 149,39 Mrd..
Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 303,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 289,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 325,00EUR was eine Bandbreite von +11,45 %/+25,34 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 305 Euro