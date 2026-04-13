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    ARK baut um

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    Diese Trades verraten Cathie Woods nächste große Wette

    ARK Invest schichtet radikal um: Cathie Wood kauft Palantir, Tesla und Robinhood. Im Gegenzug trennt sie sich von AMD, Teradyne und BWX. Dahinter steckt eine klare Wette auf die nächste Wachstumswelle.

    Für Sie zusammengefasst
    ARK baut um - Diese Trades verraten Cathie Woods nächste große Wette
    Foto: ARK Invest

    Cathie Woods Investmenthaus ARK Invest hat in der vergangenen Woche sein Portfolio deutlich umgebaut. Wie Seeking Alpha berichtet, verschob die Gesellschaft Kapital vor allem zwischen Technologie-, Gesundheits- und Industriewerten. Der Hintergrund war ein weiter nervöser Markt, der von den geopolitischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran belastet wurde.

    Auf der Käuferseite standen Palantir, Tesla und Robinhood. Besonders stark baute ARK seine Position bei Palantir aus. Über mehrere Fonds kaufte das Unternehmen 85.000 Aktien im geschätzten Wert von rund 11 Millionen US-Dollar. Damit erhöhte ARK sein Gewicht bei Plattformen für Datenanalyse und künstliche Intelligenz weiter. Auch im Bereich autonomer Technologien griff die Gesellschaft zu und sammelte 31.291 Aktien von Kodiak AI ein.

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    Tesla blieb ebenfalls ein zentraler Überzeugungskauf. ARK fügte über mehrere Fonds hinweg mehr als 79.000 Aktien hinzu. Das entsprach einem zusätzlichen Engagement von rund 28 Millionen US-Dollar. Cathie Wood sieht autonomes Fahren seit Langem als einen wichtigen Teil der langfristigen Investmentthese für Tesla. Inzwischen hält ARK eine Position im Wert von mehr als 880 Millionen US-Dollar.

    Auch im Finanztechnologie-Sektor stockte ARK auf

    Die Gesellschaft kaufte mehr als 182.000 Aktien von Robinhood Markets im geschätzten Wert von fast 12,7 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig trennte sie sich von 6.900 Aktien der Intercontinental Exchange im Wert von rund 1,2 Millionen US-Dollar. Das deutet auf eine Verlagerung weg von klassischer Börseninfrastruktur und hin zu digitalen Plattformen der nächsten Generation hin. Zudem reduzierte ARK mit dem Verkauf von 9.800 Aktien von LY Corp das Engagement bei internationalen Internetplattformen.

    Im Gesundheitsbereich zeigte sich ein gemischtes Bild

    ARK kaufte rund 49.000 Aktien von GeneDx und legte weitere 8.200 Aktien von Arcturus Therapeutics ins Depot. Gleichzeitig verkaufte die Gesellschaft 60.000 Aktien von Twist Bioscience. Besonders auffällig war der massive Abbau bei Strata Critical Medical. Dort trennte sich ARK von 355.000 Aktien. Auch Veracyte stand auf der Verkaufsliste.

    Im Halbleiter- und Automatisierungsbereich blieb ARK unter dem Strich Verkäufer. Die Gesellschaft verkaufte mehr als 44.000 Aktien von Advanced Micro Devices und kehrte damit den Kaufkurs vom Februar um. Beim Chiptest-Spezialisten Teradyne veräußerte ARK über 68.000 Aktien im Wert von fast 11 Millionen US-Dollar. Damit setzte sich der Abwärtstrend bei dieser Position fort.

    Auch im Industriebereich nahm ARK Gewinne mit. So verkaufte die Gesellschaft mehr als 36.000 Aktien von BWX Technologies, einem Unternehmen mit Fokus auf Nukleartechnik und Verteidigung. Weitere Verkäufe betrafen den Uranproduzenten Cameco und den Streaming-Anbieter Roku.

    Umschichtung zeigt klares Muster

    Cathie Wood setzt weiter auf Wachstumsthemen wie künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und Finanztechnologie. Gleichzeitig kappt sie Positionen in Halbleitern, klassischer Infrastruktur und ausgewählten Gesundheitswerten.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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