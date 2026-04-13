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    VdK wirft Schwarz-Rot Missachtung von Geringverdienern vor

    Wirtschaft - VdK wirft Schwarz-Rot Missachtung von Geringverdienern vor
    Foto: Pressekonferenz nach Koalitionsausschuss am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sozialverband VdK hat mit scharfer Kritik auf die Regierungsbeschlüsse zur Abmilderung der hohen Energiepreise reagiert.

    Erneut setze die Politik darauf, dass Entlastungen über den Markt irgendwie ihren Weg zu den Bürgern finden, sagte die VdK-Präsidentin Verena Bentele dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Für viele Haushalte, die schon jetzt kaum noch ihre laufenden Kosten decken können, ist das zu wenig." Zwar werde die geplante Senkung der Mineralölsteuer als Entlastung angepriesen. Sie sei aber "in Wahrheit keine zielgenaue Hilfe für Menschen mit wenig Geld". Profiteure seien die Unternehmen, kritisierte Bentele. "Und diejenigen, die jeden Euro umdrehen müssen, bleiben am Ende auf der Strecke", ergänzte die VdK-Präsidentin.

    Auch die steuerfreie Prämie für Beschäftigte bleibe hinter einer gerechten Lösung zurück, beklagte die VdK-Präsidentin. "Menschen mit kleinen Renten, viele Studierende oder Familien mit sehr niedrigem Einkommen gehen weitgehend leer aus, obwohl sie die steigenden Preise besonders deutlich spüren", sagte sie.

    Unterm Strich zeige sich, dass wirtschaftliche Interessen sorgfältig berücksichtigt würden, während eine zielgenaue Unterstützung für einkommensschwache Haushalte fehle. "Der Sozialverband VdK fordert deshalb einen Kurswechsel hin zu passgenauen Maßnahmen, die tatsächlich bei denjenigen ankommen, die am dringendsten Entlastung brauchen", sagte Bentele.


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft VdK wirft Schwarz-Rot Missachtung von Geringverdienern vor Der Sozialverband VdK hat mit scharfer Kritik auf die Regierungsbeschlüsse zur Abmilderung der hohen Energiepreise reagiert.Erneut setze die Politik darauf, dass Entlastungen über den Markt irgendwie ihren Weg zu …
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