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    CEO-Interview

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    Storm Exploration - Drei aussichtsreiche Gold-Projekte + prall gefüllte Kassen!

    Nach dem Verkauf von Miminiska für 5,8 Mio. CAD richtet Storm Exploration den Fokus auf Gold Standard, Keezhik und Attwood – mit klaren Explorationsplänen für 2026.

    CEO-Interview - Storm Exploration - Drei aussichtsreiche Gold-Projekte + prall gefüllte Kassen!

    Storm Exploration (WKN A41AH2 / TSXVSTRM) startet mit frischem Kapital und einem neu geschärften Fokus in die nächste Phase: Nach dem Verkauf des Miminiska-Projekts für 5,8 Mio. CAD richtet das Unternehmen seine Aufmerksamkeit jetzt ganz auf die Goldprojekte Gold Standard, Keezhik und Attwood.

    Besonders spannend ist, dass Storm 2026 gezielte Explorationsprogramme plant, um neue hochgradige Ziele zu identifizieren. Geophysik, Probenahmen und geologische Kartierungen sollen dabei die Grundlage für die nächsten möglichen Entdeckungen schaffen.

    Welche Chancen stecken in den drei Projekten? Und wie stark könnte Storm Exploration von der gestärkten Kasse und der neuen strategischen Ausrichtung profitieren?

    Hier geht es zum Video-Interview mit CEO Bruce Counts:

    https://goldinvest.de/video/storm-exploration-drei-aussichtsreiche-gol ...

     

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    Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Storm Exploration halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Storm Exploration zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Storm Exploration und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Storm Exploration die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

     

     

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    CEO-Interview Storm Exploration - Drei aussichtsreiche Gold-Projekte + prall gefüllte Kassen! In diesem Interview erläutert Bruce Counts, CEO und Director von Storm Exploration, die strategische Neuausrichtung nach dem Verkauf des Miminiska-Projekts für 5,8 Mio. CAD. Durch diese Transaktion stärkt das Unternehmen seine Finanzbasis und schafft Spielraum für neue Wachstumsinitiativen.
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