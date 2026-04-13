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    Verkehrsministerium

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    Keine Neuauflage des 9-Euro-Tickets

    Für Sie zusammengefasst
    • Verkehrsministerium lehnt Neuauflage des 9‑Euro-Tickets ab
    • Linke kritisiert die Entscheidung und zeigt Enttäuschung
    • Linke fordert kostenfreie Bus und Bahn für bestimmte Gruppen
    Verkehrsministerium - Keine Neuauflage des 9-Euro-Tickets
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Das Verkehrsministerium hat einer Neuauflage des 9-Euro-Tickets in der Energiepreiskrise offiziell eine Absage erteilt. Auf eine schriftliche Frage der Linken, ob ein entsprechendes Angebot geplant sei, antwortete das Ministerium nur: "Nein."

    Der Linken-Abgeordnete Luigi Pantisano äußerte sich enttäuscht. "Litauen beispielsweise halbiert die Ticketpreise: So sieht konkrete Entlastung für die Menschen aus, doch daran hat die Bundesregierung offensichtlich kein Interesse", kritisierte er.

    Die Linke fordert die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets, das es in der Energiekrise im Sommer 2022 für drei Monate gab. Für Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Studierende sowie Rentnerinnen und Rentner müssten Bus und Bahn ganz kostenfrei sein, fügte Pantisano hinzu./vsr/DP/men





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