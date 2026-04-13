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    Best Buy Aktie deutlich im Minus - 13.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Best Buy Aktie bisher Verluste von -4,15 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Best Buy Aktie.

    Besonders beachtet! - Best Buy Aktie deutlich im Minus - 13.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Best Buy ist ein US-Elektronikhändler mit Fokus auf Consumer Electronics, Haushaltsgeräte, IT-Services und Geek-Squad-Support. Starke Präsenz in USA/Kanada, Omnichannel-Ansatz, Click-&-Collect. Hauptkonkurrenten: Amazon, Walmart, Target, Costco. USP: Service- und Installationsangebote, Beratung im Store, breite Markenvielfalt, starke Logistik und Preis-Matching.

    Best Buy aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Best Buy Aktie. Mit einer Performance von -4,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Best Buy Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,88 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,36 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Best Buy um -11,02 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

    Best Buy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,26 %
    1 Monat -7,36 %
    3 Monate -11,88 %
    1 Jahr -4,64 %
    Stand: 13.04.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Best Buy Aktie

    Es gibt 209 Mio. Best Buy Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,66 Mrd.EUR € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Best Buy

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Costco Wholesale notiert im Minus, mit -0,06 %. Target notiert im Minus, mit -0,58 %. Walmart ist heute unverändert

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    Ob die Best Buy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Best Buy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Best Buy

    -3,95 %
    -8,83 %
    -6,63 %
    -11,87 %
    -8,93 %
    -21,34 %
    -48,06 %
    +84,93 %
    +403,70 %
    ISIN:US0865161014WKN:873629



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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