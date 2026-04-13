Best Buy Aktie deutlich im Minus - 13.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Best Buy Aktie. Mit einer Performance von -4,15 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Best Buy ist ein US-Elektronikhändler mit Fokus auf Consumer Electronics, Haushaltsgeräte, IT-Services und Geek-Squad-Support. Starke Präsenz in USA/Kanada, Omnichannel-Ansatz, Click-&-Collect. Hauptkonkurrenten: Amazon, Walmart, Target, Costco. USP: Service- und Installationsangebote, Beratung im Store, breite Markenvielfalt, starke Logistik und Preis-Matching.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Best Buy Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -11,88 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,26 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,36 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Best Buy um -11,02 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

Best Buy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,26 % 1 Monat -7,36 % 3 Monate -11,88 % 1 Jahr -4,64 %

Informationen zur Best Buy Aktie

Stand: 13.04.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 209 Mio. Best Buy Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,66 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Best Buy

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,02 %. Costco Wholesale notiert im Minus, mit -0,06 %. Target notiert im Minus, mit -0,58 %. Walmart ist heute unverändert

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Ob die Best Buy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Best Buy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.