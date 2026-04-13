AKTIE IM FOKUS
Aixtron schwächeln stärker als Branche - Deutsche Bank stuft ab
- Aixtron-Aktie verliert am Montag stärker als Markt
- Kurs fiel 3,3 Prozent auf 36,92 Euro am Montag
- Deutsche Bank senkt Empfehlung von Buy auf Hold
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aixtron -Aktie hat sich am Montag im allgemein schwächelnden Markt- und Branchenumfeld noch etwas deutlicher im Minus gezeigt. Während Dax , MDax und der Sektorindex Stoxx Europe 600 Technology jeweils etwas mehr als ein Prozent verloren, büßten die Papiere des Zulieferers der Chipindustrie 3,3 Prozent auf 36,92 Euro ein.
Am Freitag waren sie noch mit 38,27 Euro auf den höchsten Stand seit Anfang Januar 2024 gestiegen. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.
Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank Research stufte das Papier aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" ab. Seit seiner Anfang März ausgesprochenen Kaufempfehlung habe der Aktienkurs um mehr als 30 Prozent zugelegt, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie.
Seine Anlagethese, dass Anleger zunehmend bereit gewesen seien, ein schwaches kurzfristiges Umfeld zu ignorieren und sich für den nächsten Investitionszyklus zu positionieren, habe sich bestätigt. Das spiegele nun der Kurs ausreichend wider. Aixtron sei zudem ein Unternehmen, das weiterhin mit ausgeprägten Zyklusmustern und begrenzter Sicht in künftige Entwicklungen zu kämpfen habe./ck/tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 23.551 auf Ariva Indikation (13. April 2026, 15:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +12,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,56 %.
Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,18 Mrd..
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -10,54 %/+3,01 % bedeutet.
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Die Aktien von Aixtron haben seit Anfang März mehr als 30 Prozent zugelegt. Dabei sind die kurzfristigen Aussichten eher mäßig, langfristig gibt es hingegen gute Perspektiven bei der Gesellschaft aus Aachen.
Auf dem aktuellen Niveau ist die Bewertung der Aktie relativ hoch. Das KGV 2026e steht bei 60. Die Analysten der Deutschen Bank reagieren auf die jüngsten Entwicklungen und stufen die Aktie von Aixtron ab.
Bisher haben sie eine Kaufempfehlung für die Papiere von Aixtron ausgesprochen. Das Kursziel stand bei 31,00 Euro. In der heutigen Studie liegt das Votum für die Papiere von Aixtron auf „halten“. Das Kursziel wird hingegen nach oben angepasst. Es steigt auf 38,00 Euro.
Die Papiere von Aixtron (WKN: A0WMPJ, ISIN: DE000A0WMPJ6, https://www.4investors.de/aktien/aixtron.php, https://www.4investors.de/archiv/aktien/aixtron.php) geben 2,5 Prozent auf 37,22 Euro nach. In den vergangenen zwölf Monaten schafft die Aktie ein Plus von 277 Prozent.
https://www.google.com/amp/s/www.4investors.de/nachrichten/a…
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