Aixtron schwächeln stärker als Branche - Deutsche Bank stuft ab

Am Freitag waren sie noch mit 38,27 Euro auf den höchsten Stand seit Anfang Januar 2024 gestiegen. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aixtron -Aktie hat sich am Montag im allgemein schwächelnden Markt- und Branchenumfeld noch etwas deutlicher im Minus gezeigt. Während Dax , MDax und der Sektorindex Stoxx Europe 600 Technology jeweils etwas mehr als ein Prozent verloren, büßten die Papiere des Zulieferers der Chipindustrie 3,3 Prozent auf 36,92 Euro ein.

Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank Research stufte das Papier aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" ab. Seit seiner Anfang März ausgesprochenen Kaufempfehlung habe der Aktienkurs um mehr als 30 Prozent zugelegt, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie.

Seine Anlagethese, dass Anleger zunehmend bereit gewesen seien, ein schwaches kurzfristiges Umfeld zu ignorieren und sich für den nächsten Investitionszyklus zu positionieren, habe sich bestätigt. Das spiegele nun der Kurs ausreichend wider. Aixtron sei zudem ein Unternehmen, das weiterhin mit ausgeprägten Zyklusmustern und begrenzter Sicht in künftige Entwicklungen zu kämpfen habe./ck/tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 23.551 auf Ariva Indikation (13. April 2026, 15:04 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +12,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,56 %. Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,18 Mrd.. AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4100 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von -10,54 %/+3,01 % bedeutet.



