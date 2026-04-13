Airway Therapeutics beruft den führenden Biopharma-Experten Joe Todisco in den Vorstand

MARIETTA, Georgia, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Airway Therapeutics, Inc. , ein biopharmazeutisches Unternehmen in der späten klinischen Entwicklungsphase, das neuartige biologische Therapien für Atemwegs-, Entzündungs- und Infektionskrankheiten entwickelt, gab heute die Ernennung von Joe Todisco, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von CorMedix Inc., in seinen Vorstand mit Wirkung zum 13. April 2026 bekannt.

Ernennung bringt umfassende kommerzielle und unternehmerische Entwicklungserfahrung ein, um die Weiterentwicklung von Zelpultide alfa und zukünftiges Wachstum zu unterstützen

Joe Todisco verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in der Pharma- und Biotechnologiebranche und kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz in den Bereichen Geschäftsstrategie, Unternehmensentwicklung und Unternehmertum zurückblicken.

„Joes umfassende Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung von Spezialpharmaunternehmen, kombiniert mit seiner strategischen Perspektive über kommerzielle und operative Funktionen hinweg, wird von unschätzbarem Wert sein, während wir Zelpultide alfa durch die späte Entwicklungsphase bringen und die Markteinführung vorbereiten", sagte Dr. Marc Salzberg, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Airway Therapeutics. „Joe bringt umfangreiches Fachwissen und Beziehungen bei der Vermarktung von Produkten im Krankenhausbereich mit, wo Airway die Markteinführung seines Leitprodukts für bronchopulmonale Dysplasie (BPD) plant, sofern es zugelassen wird. Seine Aufnahme in den Vorstand wird eine erfahrene Perspektive einbringen, während wir in die nächste Phase des kontinuierlichen Wachstums unseres Unternehmens voranschreiten."

„Dies ist eine wichtige Zeit für das Unternehmen, und ich freue mich darauf, dem Vorstand von Airway beizutreten, um die Pipeline und die strategische Vision des Unternehmens voranzubringen", sagte Joe Todisco. „Der innovative Ansatz von Airway bei biologischen Therapien, insbesondere sein führender Wirkstoffkandidat Zelpultide alfa, hat das Potenzial, bedeutende ungedeckte medizinische Bedürfnisse, einschließlich BPD, zu adressieren. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um die Pipeline zu unterstützen und die strategische Vision zu verwirklichen."

Todisco ist derzeit Vorsitzender und Chief Executive Officer von CorMedix Inc. Vor seinem Eintritt bei CorMedix war er elf Jahre lang bei Amneal Pharmaceuticals tätig, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte, darunter die des Chief Commercial Officer von Amneal Specialty und des Senior Vice President of Corporate Development and International Operations. Er war außerdem Mitbegründer und Chief Executive Officer von Gemini Laboratories LLC, einem Spezialpharmaunternehmen, das später von Amneal übernommen wurde.

Zu Beginn seiner Karriere leitete Todisco den Bereich North American Commercial Strategy and Business Development bei Ranbaxy Pharmaceuticals und hatte verschiedene Führungspositionen bei Par Pharmaceuticals inne.

Joe Todisco verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Georgetown University und einen M.B.A. der Fordham Graduate School of Business.

Informationen zu Airway Therapeutics

Airway Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der späten klinischen Entwicklungsphase, das eine neue Klasse biologischer Therapien entwickelt, um die Prävention und Behandlung von Atemwegs-, Entzündungs- und Infektionskrankheiten neu zu definieren. Der führende Kandidat, Zelpultid alfa, befindet sich derzeit in der späten klinischen Entwicklung zur Vorbeugung der bronchopulmonalen Dysplasie (BPD) bei sehr frühgeborenen Säuglingen, einer Erkrankung, für die es keine zugelassenen vorbeugenden Therapien gibt. Als Plattform-Biologikum wird Zelpultid alfa auch für eine breitere Anwendung über alle Altersgruppen und Krankheitsbereiche hinweg weiterentwickelt, mit dem Ziel, die Ergebnisse für gefährdete Patientengruppen zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.airwaytherapeutics.com

Unternehmenskontakt:

Libba Muzi

Airway Therapeutics

muzi@airwaytherapeutics.com

513-770-9630

Medienkontakt:

Tony Russo, Ph.D.

Russo Partners, LLC

tony.russo@russopartnersllc.com

212-845-4251

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2748342/AirwayTherapeutics_Logo_v1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/airway-therapeutics-beruft-den-fuhrenden-biopharma-experten-joe-todisco-in-den-vorstand-302739809.html