    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCorMedix AktievorwärtsNachrichten zu CorMedix
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Airway Therapeutics beruft den führenden Biopharma-Experten Joe Todisco in den Vorstand

    Airway Therapeutics beruft den führenden Biopharma-Experten Joe Todisco in den Vorstand
    Foto: adobe.stock.com

    Ernennung bringt umfassende kommerzielle und unternehmerische Entwicklungserfahrung ein, um die Weiterentwicklung von Zelpultide alfa und zukünftiges Wachstum zu unterstützen

    MARIETTA, Georgia, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Airway Therapeutics, Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen in der späten klinischen Entwicklungsphase, das neuartige biologische Therapien für Atemwegs-, Entzündungs- und Infektionskrankheiten entwickelt, gab heute die Ernennung von Joe Todisco, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von CorMedix Inc., in seinen Vorstand mit Wirkung zum 13. April 2026 bekannt.

    Airway Therapeutics, Inc.

    Joe Todisco verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in der Pharma- und Biotechnologiebranche und kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz in den Bereichen Geschäftsstrategie, Unternehmensentwicklung und Unternehmertum zurückblicken.

    „Joes umfassende Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung von Spezialpharmaunternehmen, kombiniert mit seiner strategischen Perspektive über kommerzielle und operative Funktionen hinweg, wird von unschätzbarem Wert sein, während wir Zelpultide alfa durch die späte Entwicklungsphase bringen und die Markteinführung vorbereiten", sagte Dr. Marc Salzberg, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Airway Therapeutics. „Joe bringt umfangreiches Fachwissen und Beziehungen bei der Vermarktung von Produkten im Krankenhausbereich mit, wo Airway die Markteinführung seines Leitprodukts für bronchopulmonale Dysplasie (BPD) plant, sofern es zugelassen wird. Seine Aufnahme in den Vorstand wird eine erfahrene Perspektive einbringen, während wir in die nächste Phase des kontinuierlichen Wachstums unseres Unternehmens voranschreiten."

    „Dies ist eine wichtige Zeit für das Unternehmen, und ich freue mich darauf, dem Vorstand von Airway beizutreten, um die Pipeline und die strategische Vision des Unternehmens voranzubringen", sagte Joe Todisco. „Der innovative Ansatz von Airway bei biologischen Therapien, insbesondere sein führender Wirkstoffkandidat Zelpultide alfa, hat das Potenzial, bedeutende ungedeckte medizinische Bedürfnisse, einschließlich BPD, zu adressieren. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um die Pipeline zu unterstützen und die strategische Vision zu verwirklichen."

    Todisco ist derzeit Vorsitzender und Chief Executive Officer von CorMedix Inc. Vor seinem Eintritt bei CorMedix war er elf Jahre lang bei Amneal Pharmaceuticals tätig, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte, darunter die des Chief Commercial Officer von Amneal Specialty und des Senior Vice President of Corporate Development and International Operations. Er war außerdem Mitbegründer und Chief Executive Officer von Gemini Laboratories LLC, einem Spezialpharmaunternehmen, das später von Amneal übernommen wurde.

    Zu Beginn seiner Karriere leitete Todisco den Bereich North American Commercial Strategy and Business Development bei Ranbaxy Pharmaceuticals und hatte verschiedene Führungspositionen bei Par Pharmaceuticals inne.

    Joe Todisco verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der Georgetown University und einen M.B.A. der Fordham Graduate School of Business.

    Informationen zu Airway Therapeutics
     Airway Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der späten klinischen Entwicklungsphase, das eine neue Klasse biologischer Therapien entwickelt, um die Prävention und Behandlung von Atemwegs-, Entzündungs- und Infektionskrankheiten neu zu definieren. Der führende Kandidat, Zelpultid alfa, befindet sich derzeit in der späten klinischen Entwicklung zur Vorbeugung der bronchopulmonalen Dysplasie (BPD) bei sehr frühgeborenen Säuglingen, einer Erkrankung, für die es keine zugelassenen vorbeugenden Therapien gibt. Als Plattform-Biologikum wird Zelpultid alfa auch für eine breitere Anwendung über alle Altersgruppen und Krankheitsbereiche hinweg weiterentwickelt, mit dem Ziel, die Ergebnisse für gefährdete Patientengruppen zu verbessern.

    Weitere Informationen finden Sie unter https://www.airwaytherapeutics.com

    Unternehmenskontakt:
    Libba Muzi
    Airway Therapeutics
    muzi@airwaytherapeutics.com
    513-770-9630

    Medienkontakt:
    Tony Russo, Ph.D.
    Russo Partners, LLC
    tony.russo@russopartnersllc.com
    212-845-4251

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2748342/AirwayTherapeutics_Logo_v1.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/airway-therapeutics-beruft-den-fuhrenden-biopharma-experten-joe-todisco-in-den-vorstand-302739809.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Airway Therapeutics beruft den führenden Biopharma-Experten Joe Todisco in den Vorstand Ernennung bringt umfassende kommerzielle und unternehmerische Entwicklungserfahrung ein, um die Weiterentwicklung von Zelpultide alfa und zukünftiges Wachstum zu unterstützenMARIETTA, Georgia, 13. April 2026 /PRNewswire/ - Airway Therapeutics, Inc., …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     