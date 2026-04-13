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    Halbleiter-Industrie

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    DIESE Chip-Aktie kennt fast noch KEINER!

    Amkor Technology ist zwar noch kein bekannter Name, hat aber das Potenzial, mit der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz zu einem großen Gewinner ausfzusteigen. 

    Für Sie zusammengefasst
    Halbleiter-Industrie - DIESE Chip-Aktie kennt fast noch KEINER!
    Foto: Robert Michael/dpa

    Die Aktien des Anbieters von Halbleiterverpackungs- und Testlösungen sind seit Jahresbeginn um 47  Prozent gestiegen und haben sich in den letzten zwölf Monaten fast vervierfacht. 

    Im Zuge des KI-Booms haben sich Tech-Konzerne auch an Amkor gewandt, um ihre Chips montieren und testen zu lassen. Das Unternehmen betreut Kunden in den USA, China und Europa.

    Amkor ist darauf spezialisiert, mehrere Halbleiterkomponenten zu einem einzigen, großen Chip, wie beispielsweise einer Grafikprozessoreinheit (GPU), zu integrieren. Durch diese Bauweise arbeiten die Komponenten schneller, kühler und verbrauchen weniger Strom, wodurch sie in KI-Anwendungen effizienter eingesetzt werden können.

    Amkor testet außerdem KI-Chips und verwendet Verifizierungsprüfungen, um sicherzustellen, dass die Halbleiter die Leistungsspezifikationen erfüllen und langlebig sind.

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    Amkor hat mehrere hochkarätige Verträge abgeschlossen, um seine Dienstleistungen Halbleiterherstellern und anderen Unternehmen anzubieten.

    Im Jahr 2023 schloss Amkor einen Vertrag mit Apple ab, der iPhone-Hersteller ist mittlerweile der größte Kunde des Unternehmens.

    Im Jahr 2024 unterzeichnete Amkor eine Vereinbarung mit Taiwan Semiconductor Manufacturing für die Bereitstellung fortschrittlicher, schlüsselfertiger Verpackungs- und Testdienstleistungen.

    Laut UBS dürfte das Transaktionsgeschäft von Amkor in naher Zukunft mit steigenden Investitionen in Rechenzentren deutlich zunehmen. Hyperscaler haben bereits fast 700 Milliarden US-Dollar für den Ausbau ihrer KI-Strategien im Jahr 2026 eingeplant.

    Amkor Technology

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    ISIN:US0316521006WKN:911648

    Laut Melius Research dürfte auch Rückenwind aus der Smartphone- und Automobilproduktion den Absatz von Amkor ankurbeln. 

    Melius stuft Amkor mit einem Kursziel von 60 US-Dollar als Kaufempfehlung ein. Vorsicht allerdings vor dem hohen KGV. Die Aktie ist derzeit bei aktuellem Kurs mit einem KGV von rund 38 bewertet. Auch wenn man den voraussichtlichen Gewinn hinzurechnet kommt man für 2026 immerhin auf einen KGV von 29.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Amkor Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 49,21EUR auf Tradegate (13. April 2026, 14:27 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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