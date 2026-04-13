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    vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Ungarn setzt ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Glückwunsch an Peter Magyar zum Wahlsieg in Ungarn
    • Handel Bayern Ungarn rund 16 Milliarden Euro
    • Ungarn soll Verantwortung für Europa zeigen
    OTS - vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Ungarn setzt ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Ungarn setzt wichtiges Zeichen pro Europa / Brossardt: "Handelsbeziehungen weiter ausbauen"
    München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. gratuliert dem bisherigen Oppositionsführer Peter Magyar zu seinem Wahlsieg bei der gestrigen Präsidentschaftswahl in Ungarn. "Die ungarischen Bürgerinnen und Bürger haben ein deutliches Zeichen pro Europa gesetzt. Jetzt bleibt zu hoffen, dass Ungarn schnell wieder auf einen demokratischeren und europafreundlichen Kurs kommt", so vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.

    Bayern exportierte 2025 Waren im Wert von 4,851 Mrd. Euro nach Ungarn, das waren 2,1 Prozent aller bayerischen Exporte. Die Importe aus Ungarn sind mit rund 11,5 Milliarden Euro deutlich größer, dies entspricht fünf Prozent aller Importe. Damit weist Bayern mit Ungarn ein Handelsvolumen von über 16 Milliarden Euro auf, das sind 3,6 Prozent des gesamten Außenhandels Bayerns. Ungarn ist damit der zehntgrößte Handelspartner Bayerns. Seit dem EU-Beitritt 2004 konnte Ungarn seine Position als Vorlieferer bayerischer Industrien etablieren und damit zahlreiche industrielle Arbeitsplätze schaffen. Durch die Freizügigkeit im EU-Binnenmarkt ist die Zahl an ungarischen Fachkräften, die in Bayern arbeiten, stark gestiegen. "Insgesamt arbeiteten 2025 knapp 46.000 Personen aus Ungarn in Bayern, das waren vier Prozent aller ausländischen Beschäftigten in Bayern. Diese sind häufig im Baugewerbe tätig und unterstützen den vom Fachkräftemangel betroffenen Bereich mit dringend benötigter Arbeitskraft und Knowhow. Dies zeigt: Ungarn ist ein wichtiger Partner. Wir sind sehr zuversichtlich, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Bayern und Ungarn nun hoffentlich wieder vertieft", erläutert Brossardt.

    Die vbw rief dazu auf, in Zeiten existentieller Bedrohungen, die der russische Angriffskrieg darstellt, die europäische Einheit nicht durch innereuropäische Konflikte zu gefährden. "Wir setzen sehr darauf, dass sich Ungarn der Vorteile seiner EU-Mitgliedschaft und der damit verbundenen Verantwortung bewusst ist und einen Beitrag dazu leistet, dass Europa nach außen mit einer Stimme spricht", fordert Brossardt.

    Pressekontakt:

    Charlotte Offermann, +49 (0) 89-551 78-203,
    mailto:charlotte.offermann@vbw-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6254507 OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.





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