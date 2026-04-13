Barclays belässt Springer Nature auf 'Overweight' - Ziel 24 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 17,66 auf Tradegate (13. April 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um -3,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,54 Mrd..

Springer Nature zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +34,98 %/+74,35 % bedeutet.