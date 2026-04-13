ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Springer Nature auf 'Overweight' - Ziel 24 Euro
- Barclays belässt Springer Nature auf Overweight
- Analyst Julien Roch gibt Ausblick auf Berichtssaison
- Währungsseite erwartet enorme Bremswirkung für Verlag
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Beim Wissenschaftsverlag erwartet er am 5. Mai eine anhaltend gute organische Entwicklung. Währungsseitig gebe es allerdings eine enorme Bremswirkung./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Springer Nature Aktie
Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,79 % und einem Kurs von 17,66 auf Tradegate (13. April 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Springer Nature Aktie um -3,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Springer Nature bezifferte sich zuletzt auf 3,54 Mrd..
Springer Nature zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von +34,98 %/+74,35 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 24 Euro