Supermicro stellt kompakte, energieeffiziente Systeme vor, um die Einführung intelligenter Edge-KI voranzutreiben

Speziell entwickelte Edge-KI-Systeme unterstützen Echtzeit-Inferenz und geschäftskritische Workloads in den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Gesundheitswesen und Unternehmensumgebungen

Flexible Konfigurationen bieten Leistung auf Rechenzentrumsniveau in Edge-Umgebungen mit begrenzten Platz- und Stromressourcen

Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, darunter TPM 2.0 und AMD SEV, sorgen in Verbindung mit Fernverwaltung für einen sicheren, zuverlässigen und kosteneffizienten Betrieb

SAN JOSE, Kalifornien, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher und 5G/Edge, hat heute eine Reihe kompakter, hocheffizienter Plattformen vorgestellt, die mit Prozessoren der AMD EPYC 4005-Serie ausgestattet sind. Die Edge-optimierten Systeme wurden entwickelt, um KI-Inferenzprozesse und allgemeine Rechenaufgaben in Umgebungen mit begrenzten Platz- und Stromressourcen zu beschleunigen, darunter im Einzelhandel, in der Fertigung, im Gesundheitswesen und in Unternehmensniederlassungen.

„Supermicro bietet weiterhin hocheffiziente, kompakte Systeme an, die leistungsstarke Rechenkapazitäten näher an den Ort bringen, an dem Daten generiert und verarbeitet werden", sagte Mory Lin, Vizepräsident für IoT/Embedded & Edge Computing bei Supermicro. „Mit unseren neuen Plattformen auf Basis des AMD EPYC 4005-Prozessors, darunter kompakte Box-Systeme, 1U-Systeme mit geringer Tiefe und schlanke Tower-Systeme, können Kunden KI-Beschleunigerkarten und dedizierte Workloads am Netzwerkrand mit verbesserter Leistung, erhöhter Sicherheit und geringerem Stromverbrauch einsetzen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) senken."

Ausführlichere Produktspezifikationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series.

Zu den jüngsten Ergänzungen des Portfolios gehören drei neue KI-Systeme für den Edge-Bereich, die es Unternehmen ermöglichen, intelligente Anwendungen in großem Maßstab einzusetzen – von Echtzeitanalysen bis hin zu geschäftskritischer Infrastruktur, einschließlich Diebstahlprävention, reibungslosem Bezahlvorgang und Analysen im Ladengeschäft für den intelligenten Einzelhandel, die Gastronomie und das Gesundheitswesen.