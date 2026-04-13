EcoHash, die Tochtergesellschaft von Cango für HPC und KI-Inferenz, nimmt den kommerziellen Betrieb auf

DALLAS, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) („Cango" oder das „Unternehmen"), ein führender Bitcoin-Miner, der seine weltweiten Aktivitäten nutzt, um eine integrierte Energie- und KI-Rechenplattform zu entwickeln, gab heute den Start des offiziellen digitalen Portals für seine Tochtergesellschaft EcoHash Technology LLC („EcoHash" oder die „Tochtergesellschaft") bekannt. Auf diese Plattform kann unter www.ecohash.com zugegriffen werden, und sie dient als zentrale Schnittstelle für die Hochleistungsrechner- (HPC) und KI-Inferenz-Prozesse von EcoHash. Die Website wurde entwickelt, um die strategische Zusammenarbeit mit zwei wichtigen Zielgruppen zu optimieren: KI-Entwickler, die Rechenleistung mit geringer Latenz und in der Nähe der Datenquelle benötigen, sowie Betreiber energieintensiver Rechenzentren, die modulare Wege zur Diversifizierung ihrer Infrastruktur suchen.

Goldman Sachs Research prognostiziert, dass der Strombedarf von US-Rechenzentren bis 2030 700 TWh erreichen könnte, was größtenteils auf KI-Inferenz-Workloads zurückzuführen ist. Das maximal verfügbare Angebot liegt jedoch weiterhin bei knapp über 300 TWh, was eine strukturelle Lücke von rund 400 TWh zwischen der rasant steigenden Rechennachfrage und dem verzögerten Ausbau der Infrastruktur verdeutlicht. EcoHash begegnet diesen Herausforderungen, indem es Cangos globale Energieinfrastruktur nutzt, um standardisierte, Plug-and-Play-Rechenmodule in Verbindung mit der firmeneigenen EcoLink Orchestration Platform bereitzustellen. Dieses integrierte System bündelt und plant geografisch verteilte Rechenkapazitäten, um durch intelligentes Failover eine Verfügbarkeit auf Unternehmensniveau zu gewährleisten. Das Ergebnis: Elastische Rechenleistung mit geringer Latenz, die sich nahtlos skalieren lässt und bei Bedarf aktiviert wird.