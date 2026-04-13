Shelly leiden nach SDax-Aufstieg unter Gewinnmitnahmen

Vor dem Wochenende noch hatte das Papier des bulgarischen Anbieters von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home im Kleinwerte-Index den Platz von Gerresheimer eingenommen und dabei mit 58,60 Euro ein Vierwochenhoch markiert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Shelly hat am Montag einen großen Teil ihrer Gewinne seit Bekanntwerden der Aufnahme in den SDax wieder abgegeben. Am Montagnachmittag gab sie etwas mehr als 6 Prozent auf 53,10 Euro nach.

Nach einer Schwächephase, die Ende Januar begonnen hatte, führte ab Mitte März eine dreiwöchige Erholungsrally zum jüngsten Zwischenhoch. Zu dieser beigetragen haben wohl auch erste Spekulationen über den SDax-Aufstieg, den das Analysehaus Montega kurz vor der Ankündigung schon thematisiert hatte. Laut Analyst Bastian Brach war zuletzt noch das Handelsvolumen ein kritischer Faktor gewesen. Er signalisierte am vergangenen Mittwoch bereits, dass eine Indexaufnahme die Wahrnehmung der Aktie bei Anlegern deutlich erhöhen werde.

Brach gab in seiner Studie auch einen Ausblick auf das erste Quartal des Unternehmens. Er rechnet mit einem gedämpften Jahresauftakt, bevor die Geschäfte im Jahresverlauf dann in Schwung kommen sollten. Vor der Einführung stehende Produkte sollten insbesondere im zweiten Halbjahr zu einer deutlichen Beschleunigung der Wachstumsraten führen, schrieb er. Vor dem Hintergrund der Kurskorrektur zwischen Ende Januar und März wirkt die Bewertung der Aktie ihm zufolge nun attraktiv. Der Experte hatte sein Anlageurteil am Mittwoch mit "Buy" und einem Kursziel von 79 Euro bestätigt./tih/ck/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 17.086 auf Ariva Indikation (13. April 2026, 15:13 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -11,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,65 %. Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 595,47 Mio.. Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -30,27 %/+97,56 % bedeutet.



