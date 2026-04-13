Greiffenberger verschiebt 2025er Abschlüsse – Hauptversammlung wegen 50% Verlust
Greiffenberger meldet Verzögerungen beim Abschluss 2025, Unsicherheit zur Fortführung und mögliche Abschreibungen – mit Folgen für Eigenkapital und Hauptversammlungen.
- Greiffenberger verschiebt die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025; Veröffentlichung ist nicht bis zum 30.04.2026 möglich, geplant im Laufe Juli 2026; die ordentliche Hauptversammlung wird auf Ende August 2026 verschoben.
- Der Abschlussprüfer (S&P GmbH) kann derzeit nicht beurteilen, ob die Going‑Concern‑Annahme zum 31.12.2025 gerechtfertigt ist und verlangt weitere Unterlagen; daher kann die Prüfung nicht bis zum 30.04.2026 abgeschlossen werden.
- Der Vorstand hält an einer positiven Fortführungsprognose fest und beruft sich auf Maßnahmen wie Stundung einer Steuerschuld und Verlängerung des Mietvertrags; er erwartet, die geforderten Nachweise zeitnah zu erbringen und eine Testierung im Juni 2026.
- Zentrales Prüfungsthema ist eine mögliche außerordentliche Abschreibung des Beteiligungswertansatzes der Tochtergesellschaft J.N. Eberle & Cie. GmbH.
- Der Vorstand geht davon aus, dass die Abschreibung zu einem Verlust führt, der das Eigenkapital unter die Hälfte des Grundkapitals drückt; deshalb wird unverzüglich eine außerordentliche Hauptversammlung zur Anzeige dieses Verlusts nach §92 AktG einberufen.
- Bekanntgabe/Insiderinformation vom 13.04.2026; mitteilende Person/Kontakt: Vorstand Gernot Egretzberger (Kontaktdaten in der Mitteilung).
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