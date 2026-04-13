Ascory Bank 2025: Jahresabschluss für strategischen Neuanfang
2025 markiert die Rückkehr in die Gewinnzone und den Start der Ascory Bank AG – mit starker Kapitalbasis, klarer Strategie und Fokus auf wachstumsorientierte Finanzierungen.
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- Geschäftsjahr 2025: Ergebnis vor Steuern 2,0 Mio. EUR (Rückkehr in die Gewinnzone; Vorjahr 0,1 Mio.); Jahresüberschuss 0,5 Mio. EUR nach einem Fehlbetrag von 1,6 Mio. EUR im Vorjahr.
- Starke Kapitalbasis mit einer CET1-Quote von rund 24 %, als Fundament für Wachstum; Ziel bis Ende 2028: RoE > 10 %, Cost‑Income‑Ratio < 65 %, harte Kernkapitalquote > 15 %.
- Strategische Neuausrichtung: Umfirmierung in Ascory Bank AG und Fokus auf strukturierte Finanzierungen für wachstumsorientierte Unternehmen, insbesondere Fintech und Energy Transition; Commercial Banking wurde zurückgefahren.
- Operative Kennzahlen: Nettoertrag sank planmäßig um ~20 % auf 40,9 Mio. EUR; Zinsergebnis gesamt 31,2 Mio. EUR (−24 %), bereinigt 22,5 Mio. EUR (+14 %); Provisionsergebnis aus Kerngeschäft auf 3,0 Mio. EUR (+77 %); Verwaltungsaufwand reduziert auf 32,5 Mio. EUR.
- Zentrale Transformationsmaßnahmen: Neubesetzung des Vorstands (März 2025), Abschluss der Sonderprüfung §44 KWG (Okt. 2025) sowie Stärkung von Governance, Kontrolle und digitaler Organisation.
- Basis für Skalierung: Bilanzsumme +6 % auf rund 1,06 Mrd. EUR, Kreditvolumen > 550 Mio. EUR, komfortable Liquidität; Ausbau der RWA‑effizienten Steuerung und geplante Diversifizierung der Fundingbasis (z. B. institutionelle Einleger).
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei Ascory Bank ist am 30.04.2026.
Der Kurs von Ascory Bank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,4900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -7,09 % im
Minus.
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