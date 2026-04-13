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    Talent Infinity Resource Developments Inc. gibt den Erwerb des Konzessionsgebiets Silver Giant in der Nähe von Radium Hot Springs (BC) bekannt

    Talent Infinity Resource Developments Inc. gibt den Erwerb des Konzessionsgebiets Silver Giant in der Nähe von Radium Hot Springs (BC) bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, BC – 13. April 2026 / IRW-Press / Talent Infinity Resource Developments Inc. (CSE: TICO) (das „Unternehmen“ oder „TICO“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Konzessionsgebiet Silver Giant (das „Konzessionsgebiet Silver Giant“ oder das „Projekt“) erworben hat, das sich etwa 55 km südöstlich von Golden (BC) und etwa 5 km südwestlich des Highway 95 befindet. Die über Straßen zugängliche Liegenschaft grenzt an das Projekt Jubilee Barite von Voyageur Industrial Minerals Ltd. und besteht aus einem einzigen Claim mit einer Fläche von 129 Hektar. Weitere vier Claims mit einer Fläche von 550 Hektar befinden sich im Antragsverfahren bei BC Mineral Titles. Das Konzessionsgebiet umfasst historische Abbaustätten der Mine Silver Giant sowie Aufbereitungsrückstände aus dem früheren Betrieb.

     

    John Eren, Chief Executive Officer des Unternehmens, kommentierte: „Der Erwerb des Konzessionsgebiets Silver Giant ist ein strategischer Schritt vorwärts bei der Umsetzung unseres Auftrags, vielversprechende kritische Mineralprojekte zu erwerben und weiterzuentwickeln. Silver Giant blickt auf eine bedeutende Produktionsgeschichte zurück und befindet sich in einer strukturell bedeutenden geologischen Umgebung, was eine solide Grundlage für eine systematische moderne Exploration bietet. Wir freuen uns darauf, die Entwicklung des Konzessionsgebiets Silver Giant im Jahr 2026 voranzutreiben.“

     

    Historische Bedeutung

     

    Die Tagebau- und Untertagebaumine Silver Giant war von 1947 bis 1957 in Betrieb und produzierte laut Aufzeichnungen von BC Minfile Blei, Zink, Silber, Kupfer, Antimon und Cadmium. Die Aufbereitungsrückstände wurden von 1959 bis 1983 auf Baryt erneut aufbereitet. Die mineralisierten Zonen bestanden aus in Kalkstein beherbergten Baryt- und Sulfidverdrängungsmineralisierungen innerhalb der Jubilee-Formation. Insgesamt wurden 840.000 Tonnen Erz gefördert. (BC Minfile 082KNE018). Die Gesamtmetallproduktionsmengen aus diesem Zeitraum sind unten aufgeführt und stammen aus dem Dunn 43-101-Bericht von 2022 zum benachbarten Jubilee-Baryt-Projekt:

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