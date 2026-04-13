Talent Infinity Resource Developments Inc. gibt den Erwerb des Konzessionsgebiets Silver Giant in der Nähe von Radium Hot Springs (BC) bekannt

Vancouver, BC – 13. April 2026 / IRW-Press / Talent Infinity Resource Developments Inc. (CSE: TICO) (das „Unternehmen“ oder „TICO“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Konzessionsgebiet Silver Giant (das „Konzessionsgebiet Silver …



