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    PLANOPTIK AG: Finaler Ausblick auf 2025 – Was Sie wissen müssen

    PLANOPTIK AG bestätigt ihre Jahreszahlen 2025: Umsatzrückgang, negatives Ergebnis – und dennoch starke Position als Spezialist für Glaslösungen in der Mikrosystemtechnik.

    PLANOPTIK AG: Finaler Ausblick auf 2025 – Was Sie wissen müssen
    Foto: adobe.stock.com
    • Die PLANOPTIK AG bestätigt ihre vorläufigen Jahreszahlen für 2025, die einen Umsatz von 11.274 TEUR und einen Jahresüberschuss von -59 TEUR ausweisen.
    • Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr (11.858 TEUR), ebenso das EBITDA (1.602 TEUR vs. 2.506 TEUR) und das EBIT (129 TEUR vs. 1.114 TEUR).
    • Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag bei -15 TEUR, was eine Verschlechterung im Vergleich zu 1.032 TEUR im Vorjahr darstellt.
    • Der vollständige Geschäftsbericht wird am 29. April 2026 veröffentlicht.
    • PLANOPTIK ist weltweit führend bei der Verwendung von Glas in Mikrosystemtechnik und Halbleiterindustrie, mit Kunden in über 40 Ländern.
    • Das Unternehmen beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter, die gemeinsam mit Kunden an der Entwicklung und Fertigung hochpräziser Mikrokomponenten arbeiten.

    Der Kurs von Plan Optik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,5900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +7,51 % im Plus.
    7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,5800EUR das entspricht einem Minus von -0,13 % seit der Veröffentlichung.


    Plan Optik

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