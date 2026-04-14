Fortuna Mining: Starke operative Basis und wachsender Projektwert in Senegal!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fortuna Mining Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fortuna Mining · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 14.04.2026, 5:48 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Fortuna Mining Corp. (WKN: A40CFY) steht im April 2026 an einem interessanten Punkt.

Das Unternehmen verfügt heute über eine belastbare operative Basis mit drei produzierenden Minen und arbeitet zugleich daran, mit Diamba Sud im Senegal einen zusätzlichen Projektwert zu entwickeln. Genau diese Mischung aus laufendem Geschäft und fortgeschrittener Projektpipeline macht die aktuelle Ausgangslage spannend.

Gerade diese Kombination ist für die Einordnung wichtig: Auf der einen Seite stehen laufende Produktion, hoher Mittelzufluss und eine starke Bilanz. Auf der anderen Seite rückt mit Diamba Sud ein Projekt näher, das bei erfolgreichem Fortschritt die Wachstumsperspektive des Unternehmens sichtbar erweitern könnte.

Die Story ist damit noch greifbarer geworden, wenngleich nicht ganz risikolos. Denn Diamba Sud bleibt bis zum Abschluss der Machbarkeitsstudie, zum weiteren Gnehmigungs-Fortschritt und zu einer möglichen Investitionsentscheidung ein Projekt mit den für diesen Entwicklungsstand typischen Unsicherheiten.

Wer Fortuna Mining (WKN: A40CFY) heute bewertet, sollte daher nicht nur auf einzelne Bohrergebnisse schauen, sondern auf das Zusammenspiel aus laufendem Geschäft, Bilanzqualität und dem Wertzuwachs in der Projektpipeline.

Starke operative Basis: 2025 mit Rekord-Free-Cashflow, 2026 mit solidem Start!

Fortuna Mining (WKN: A40CFY) ist ein kanadischer Edelmetallproduzent mit drei operierenden Minen in West- und Lateinamerika sowie weiteren Explorationsprojekten. Die Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren stärker auf Gold ausgerichtet, bleibt aber zugleich ein relevanter Silberproduzent mit diversifizierter operativer Basis.

Am 18. Februar 2026 meldete das Unternehmen für das Gesamtjahr 2025 Rekordwerte beim Free Cashflow aus den fortgeführten Aktivitäten von 330,0 Mio. USD. Im vierten Quartal allein waren es 132,3 Mio. USD. Zudem verwies das Unternehmen auf eine starke Liquiditätsposition und darauf, dass die operative Basis inzwischen auf drei produzierenden Minen ruht.

Noch aktueller ist der Blick auf das laufende Jahr: Am 9. April 2026 berichtete Fortuna (WKN: A40CFY) für das erste Quartal eine Produktion von 72.872 Goldäquivalent-Unzen und bestätigte die Jahresprognose von 281.000 bis 305.000 GEO (Goldäquivalentunzen). Das ist kein Beweis für einen linearen Jahresverlauf, zeigt aber, dass die Firma operativ solide in das Jahr gestartet ist.

Für Anleger ist das bedeutsam, weil Fortuna damit nicht von einer einzelnen Entwicklung abhängt. Das laufende Geschäft liefert die finanzielle Basis, während mit Diamba Sud zusätzlicher Projektwert entstehen kann.

Diamba Sud: Ressourcensprung macht das Projekt substanziell größer!

Am 19. Februar 2026 veröffentlichte Fortuna eine deutlich angehobene Mineralressourcenschätzung für Diamba Sud. Die angezeigten Ressourcen stiegen auf 26,0 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 1,50 g/t Gold beziehungsweise auf 1,254 Mio. Unzen Gold. Das entspricht gegenüber dem vorherigen Stand einem deutlichen Zuwachs und verleiht dem Projekt größere Substanz.

Quelle: Fortuna Mining Corp. (Pressemeldung vom 19.02.2026)

Innerhalb des Projekts ragt Southern Arc besonders heraus. Fortuna Mining (WKN: A40CFY) wies dort erstmals durchschnittlich 1,91 g/t Gold und 367.000 Unzen aus. Damit ist Southern Arc auf Anhieb zu einem wichtigen Werttreiber innerhalb von Diamba Sud geworden.

Nur wenige Tage später legte Fortuna mit neuen Bohrdaten nach. Seit dem vorherigen Update im Dezember 2025 wurden bei Southern Arc weitere 44 Reverse-Circulation- und Diamantbohrungen über insgesamt 7.518 m abgeschlossen. Besonders auffällig war unter anderem ein Abschnitt von 24,1 m mit 6,0 g/t Gold. Solche Daten stützen die These, dass das System geologisch zusammenhängend ist und weiteres Potenzial besitzt.

Quelle: Fortuna Mining Corp. (Pressemeldungen vom 25.02.2026 und 10.02.2026)

Für die Einordnung ist jedoch wichtig: Ressourcenschätzungen sind keine Mineralreserven und besitzen noch keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit. Hinzu kommt, dass Fortuna Mining (WKN: A40CFY) den Antrag auf ein Exploitation Permit zwar bereits Anfang Februar 2026 eingereicht hat, der weitere Genehmigungspfad und die Machbarkeitsstudie aber zentrale Bewährungsproben bleiben.

Fazit: Cashflow liefert die Basis, Diamba Sud den nächsten Prüfstein!

Fortuna Mining (WKN: A40CFY) präsentiert sich aktuell als operativ solide aufgestellter Edelmetallproduzent mit klar benennbaren nächsten Meilensteinen. Das Unternehmen hat 2025 starke freie Mittelzuflüsse erzielt, ist 2026 mit einer bestätigten Jahresprognose solide gestartet und hat mit der Ressourcenausweitung bei Diamba Sud den Projektwert sichtbar erhöht. Damit steht heute eine belastbare operative Basis einer fortgeschrittenen Wachstumsoption gegenüber. Ob daraus in den kommenden Quartalen ein noch stärkerer Bewertungsimpuls wird, hängt vor allem an Studienfortschritt, Genehmigungen und der weiteren operativen Umsetzung.

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Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Fortuna Mining, SRC-Rohstoff-Reports, X, Fortuna Mining Corp. – Pressemeldungen vom 10.02.2026, 18.02.2026, 19.02.2026, 25.02.2026 und 09.04.2026; Form 40-F / Annual Report; Unternehmenspräsentation April 2026.

Dieser Werbeartikel wurde für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

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