Börsenstart USA - 13.04. - Dow Jones schwach -0,41 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:43) bei 47.713,10 PKT und fällt um -0,41 %.

Top-Werte: Salesforce +3,29 %, IBM +1,71 %, Unitedhealth Group +1,62 %, Microsoft +1,36 %, Caterpillar +1,03 %

Flop-Werte: Goldman Sachs Group -3,35 %, Sherwin-Williams -1,22 %, Chevron Corporation -0,71 %, Apple -0,58 %, The Home Depot -0,52 %

Der US Tech 100 steht bei 25.125,70 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.

Top-Werte: Workday (A) +6,06 %, AppLovin Registered (A) +5,63 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) +4,38 %, Atlassian Registered (A) +4,15 %, Shopify +3,43 %

Flop-Werte: CoStar Group -3,36 %, Fastenal -2,52 %, The Kraft Heinz Company -2,36 %, T-Mobile US -1,91 %, NXP Semiconductors -0,93 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.814,47 PKT und fällt um -0,05 %.

Top-Werte: Albemarle +6,13 %, Workday (A) +6,06 %, ServiceNow +5,74 %, Oracle +5,73 %, AppLovin Registered (A) +5,63 %

Flop-Werte: Exxon Mobil -3,38 %, CoStar Group -3,36 %, Goldman Sachs Group -3,35 %, Best Buy -3,35 %, Phillips 66 -3,26 %