Aurania führt Halbjahresberichterstattung ein und gibt Änderung eines Darlehens bekannt

Toronto, Ontario, 13. April 2026 / IRW-Press / Aurania Resources Ltd. ( TSXV : ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“) (- https://www.commodity-tv.com/play/aurania-resources-advancing-multiple ... -) gibt bekannt, dass man sich dafür entschieden hat, sich auf die Coordinated Blanket Order 51-933 – Ausnahmen zur Erlaubnis der halbjährlichen Berichterstattung für bestimmte Venture-Emittenten (die „Verordnung“) in Anspruch zu nehmen und auf eine halbjährliche Finanzberichterstattung („SAR“) umzustellen.

Die Verordnung ermöglicht es berechtigten Venture-Emittenten, die an der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) notiert sind, freiwillig von einem vierteljährlichen zu einem halbjährlichen Finanzberichterstattungsrahmen überzugehen. Das Geschäftsjahr des Unternehmens endet am 31. Dezember. Im Rahmen des SAR-Pilotprogramms wird das Unternehmen von der Einreichung von Zwischenfinanzberichten und den dazugehörigen Erläuterungen der Geschäftsleitung (MD&A) für das erste und dritte Quartal befreit.

- Zwischenberichtszeitraum: Das Unternehmen wird keinen Zwischenbericht für das am 31. März endende erste Quartal (Q1) und das am 30. September endende dritte Quartal (Q3) einreichen; und

- Laufende Berichterstattung: Das Unternehmen wird weiterhin geprüfte Jahresabschlüsse (fällig innerhalb von 120 Tagen nach dem 31. Dezember) und Halbjahres-Zwischenberichte (fällig innerhalb von 60 Tagen nach dem 30. Juni) vorlegen.

Das Unternehmen bestätigt, dass es die Zulassungskriterien des Pilotprogramms erfüllt, darunter die Eigenschaft als Venture-Emittent mit einem Jahresumsatz von weniger als 10 Millionen Dollar, eine Offenlegungshistorie von mehr als 12 Monaten sowie die fristgerechte Einreichung aller erforderlichen periodischen und laufenden Offenlegungsdokumente.

Der erste Zeitraum, für den das Unternehmen keinen Zwischenfinanzbericht und die dazugehörige MD&A einreichen wird, ist der am 31. März 2026 endende Dreimonatszeitraum.

Diese Pressemitteilung wird gemäß der Coordinated Blanket Order 51-933 „Exemptions to Permit Semi-Annual Reporting for Certain Venture Issuers“ eingereicht.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Januar 2026, in der das Unternehmen ein Darlehen in Höhe von 750.000 $ (das „Darlehen“) von Dr. Keith Barron, dem CEO des Unternehmens, bekannt gegeben hatte, das Unternehmen und Dr. Barron vereinbart haben, das Darlehen so zu ändern, dass der Darlehensbetrag auf 1.000.000 C$ erhöht wird, der von Zeit zu Zeit in von den Parteien vereinbarten Kapitalbeträgen ausgezahlt wird. Alle anderen Bedingungen des Darlehens bleiben, wie zuvor angekündigt, unverändert.