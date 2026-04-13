Evotec Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 13.04.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Evotec. Sie steigt um +6,26 % auf 4,7560€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Evotec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4,7560€, mit einem Plus von +6,26 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Evotec Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -30,37 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um +0,27 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,59 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Evotec eine negative Entwicklung von -17,94 % erlebt.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,44 % geändert.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,27 % 1 Monat +4,59 % 3 Monate -30,37 % 1 Jahr -17,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Stand: 13.04.2026, 16:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Evotec. Im Zentrum steht der Dark-Blue-Deal: Upfront von 12,1 Mio. USD, Gesamtvolumen bis 840 Mio. USD, Evotec-Anteil rund 20–22 %, Restmeilensteine unklar; Debatten drehen sich um Realismus der Zahlen, die tatsächlichen Erträge, adj. EBITDA-Beeinfluss durch Sandoz-Lizenz (58 Mio.) und Horizon, sowie Skepsis gegenüber Transparenz und der Kursreaktion.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 839,04 Mio.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 4,5 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten hätten sich bestätigt, schrieb Fynn Scherzler in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf die endgültigen Zahlen des letzten …

Auch im Frühjahr 2026 ist die Spannung bei den Aktien groß. Die Verwerfungen durch die geopolitischen Krisen waren und sind immer noch groß und weiterhin präsent. Während Schwergewichte wie Bayer mühsam versuchen, ihre juristischen Altlasten …

So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,91 %.

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Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.