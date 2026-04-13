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    Evotec Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 13.04.2026

    Am 13.04.2026 ist die Evotec Aktie, bisher, um +6,26 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 13.04.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Evotec Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Evotec. Sie steigt um +6,26 % auf 4,7560. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Evotec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,45 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4,7560, mit einem Plus von +6,26 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Evotec Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -30,37 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um +0,27 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,59 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Evotec eine negative Entwicklung von -17,94 % erlebt.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,44 % geändert.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,27 %
    1 Monat +4,59 %
    3 Monate -30,37 %
    1 Jahr -17,85 %
    Stand: 13.04.2026, 16:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Evotec. Im Zentrum steht der Dark-Blue-Deal: Upfront von 12,1 Mio. USD, Gesamtvolumen bis 840 Mio. USD, Evotec-Anteil rund 20–22 %, Restmeilensteine unklar; Debatten drehen sich um Realismus der Zahlen, die tatsächlichen Erträge, adj. EBITDA-Beeinfluss durch Sandoz-Lizenz (58 Mio.) und Horizon, sowie Skepsis gegenüber Transparenz und der Kursreaktion.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 839,04 Mio.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 13.04. - MDAX schwach -1,68 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Evotec auf 'Hold'


    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evotec mit einem Kursziel von 4,5 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten hätten sich bestätigt, schrieb Fynn Scherzler in seiner am Montag vorliegenden Reaktion auf die endgültigen Zahlen des letzten …

    100 % Gewinn-Potenzial im Blick: Die Verdopplungschance bei Vidac Pharma im Vergleich zu Bayer und Evotec


    Auch im Frühjahr 2026 ist die Spannung bei den Aktien groß. Die Verwerfungen durch die geopolitischen Krisen waren und sind immer noch groß und weiterhin präsent. Während Schwergewichte wie Bayer mühsam versuchen, ihre juristischen Altlasten …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,91 %.

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    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

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    ISIN:DE0005664809WKN:566480



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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