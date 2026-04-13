Wegen hoher Spritpreise? Weniger Verkehr rund um Ostern

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Rund um Ostern war dieses Jahr weniger Stau und Verkehr. "Sowohl auf den Fernstraßen als auch in typischen Ausflugsregionen war die Verkehrsdichte geringer als in den Osterferien 2025 und 2024", hat der ADAC ermittelt. "Vor dem Hintergrund sehr hoher Kraftstoffpreise wird das Auto offenbar häufiger stehen gelassen", vermutet man beim Verkehrsclub.

Besonders deutlich war der Rückgang beim Verkehr rund um das Osterwochenende, an dem traditionell viele Tagesausflüge und Familienbesuche stattfinden. Am Gründonnerstag gab es rund 5 Prozent weniger Staus als vor einem Jahr und sogar 12 Prozent weniger als 2024, am Karfreitag waren es 21 Prozent weniger als 2025 und ein Viertel weniger als 2024.

"Die Entwicklung deutet darauf hin, dass sich die hohen Kraftstoffpreise auch im diesjährigen Osterausflugsverkehr bemerkbar gemacht haben", heißt es vom ADAC. Superbenzin der Sorte E10 hatte am Ostermontag den höchsten Stand seit 2022 erreicht, Diesel am Dienstag nach Ostern den höchsten Stand aller Zeiten. Die Kraftstoffe kosteten rund 40 beziehungsweise rund 70 Cent mehr als vor Beginn des Iran-Krieges./ruc/DP/jha



