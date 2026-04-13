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    Syrien-Geschäft

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    Lafarge wegen Terrorfinanzierung verurteilt

    Für Sie zusammengefasst
    • Lafarge wegen Terrorfinanzierung in Syrien verurteilt
    • Zahlungen knapp 5,6 Mio Euro an bewaffnete Gruppen
    • Mehrere Ex-Manager zu Haft und Geldbußen verurteilt
    Syrien-Geschäft - Lafarge wegen Terrorfinanzierung verurteilt
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Zementhersteller Lafarge ist französischen Medienberichten zufolge wegen seiner Syrien-Geschäfte nach Beginn des dortigen Bürgerkriegs der Terrorfinanzierung schuldig gesprochen worden. Der Konzern müsse eine Geldstrafe in Höhe von gut einer Million Euro zahlen, urteilte demnach ein Pariser Gericht. Weil die Firma internationale Sanktionen nicht geachtet haben soll, werde eine weitere Strafzahlung fällig. Noch ist das Urteil nichts rechtskräftig. Der Konzern reagierte auf Anfrage nicht.

    Trotz des Bürgerkriegs hatte der Zementhersteller im Norden Syriens bis 2014 ein Werk betrieben. Um das Geschäft aufrechtzuerhalten, zahlte das örtliche Unternehmen Gelder in Millionenhöhe an bewaffnete Gruppen. Laut Gericht waren es knapp 5,6 Millionen Euro, wie der Sender France Info berichtete. Zu dieser Zeit waren in Nordsyrien die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), kleinere islamistische Gruppierungen und kurdische Gruppen aktiv. Das Gericht befand, dass das Geld es auch ermöglicht habe, Terroranschläge in Europa vorzubereiten, schrieb die Zeitung "Le Parisien".

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    Mehrere frühere Führungskräfte bei Lafarge wurden dem Blatt zufolge zu fünf- bis sechsjährigen Haftstrafe sowie Geldbußen verurteilt. Auch zwei Sicherheitsbeauftragte und zwei Mittelsmänner standen in dem Verfahren vor Gericht. Lafarge gehört heute zu Holcim ./rbo/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Holcim Aktie

    Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 77,80 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Holcim Aktie um +6,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Holcim bezifferte sich zuletzt auf 44,02 Mrd..

    Holcim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,57CHF. Von den letzten 7 Analysten der Holcim Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 109,00CHF was eine Bandbreite von -29,50 %/+39,73 % bedeutet.




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