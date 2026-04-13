Lafarge wegen Terrorfinanzierung verurteilt

Mehrere frühere Führungskräfte bei Lafarge wurden dem Blatt zufolge zu fünf- bis sechsjährigen Haftstrafe sowie Geldbußen verurteilt. Auch zwei Sicherheitsbeauftragte und zwei Mittelsmänner standen in dem Verfahren vor Gericht. Lafarge gehört heute zu Holcim ./rbo/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Holcim Aktie

Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 77,80 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Holcim Aktie um +6,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,21 %.

Die Marktkapitalisierung von Holcim bezifferte sich zuletzt auf 44,02 Mrd..

Holcim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,57CHF. Von den letzten 7 Analysten der Holcim Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 109,00CHF was eine Bandbreite von -29,50 %/+39,73 % bedeutet.