Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Deutsche Telekom
Tagesperformance: -4,91 %
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 1
Performance 1M: -11,72 %
Performance 1M: -11,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Auf dem wallstreetONLINE-Forum dominiert derzeit ein defensives Sentiment zur Deutsche Telekom: Dividende attraktiv, Kursrücksetzer werden als Einstieg gesehen; charttechnisch bleibt der Support relevant, heute aber schwächer als der DAX. Exakte 14-Tage-Veränderung wird nicht genannt. Analystisch: JP Morgan Ziel 40€, KeyBanc Overweight (~260 USD ≈ 220€). KGV hoch, 2026-Profite sollten wachsen; langfristig stabile Krisen-Resistenz.
SAP
Tagesperformance: +3,36 %
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 2
Performance 1M: -16,27 %
Performance 1M: -16,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
WallstreetOnline-Forum: Langfristig bullish auf SAP aufgrund der Cloud‑ und KI‑Strategie; Kursziele reichen von 180€ bis 1.400€ in Szenarien, andere warnen vor Übertreibungen. Kurzfristig kaum klare fundamentale Unterstützung erkennbar; Sektor-Hype (IGV) lässt sich nicht 1:1 auf SAP übertragen. Konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Bayer
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 3
Performance 1M: +1,62 %
Performance 1M: +1,62 %
Merck
Tagesperformance: +2,27 %
Tagesperformance: +2,27 %
Platz 4
Performance 1M: +1,69 %
Performance 1M: +1,69 %
Qiagen
Tagesperformance: +2,25 %
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 5
Performance 1M: -3,12 %
Performance 1M: -3,12 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 37,30%
|PUT: 62,70%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -25,40 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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