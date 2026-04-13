Aktien mit extremer Performance im DAX am 13.04.2026

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WallstreetOnline-Forum: Langfristig bullish auf SAP aufgrund der Cloud‑ und KI‑Strategie; Kursziele reichen von 180€ bis 1.400€ in Szenarien, andere warnen vor Übertreibungen. Kurzfristig kaum klare fundamentale Unterstützung erkennbar; Sektor-Hype (IGV) lässt sich nicht 1:1 auf SAP übertragen. Konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht angegeben.