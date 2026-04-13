Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 13.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Evotec
Tagesperformance: +6,48 %
Platz 1
Performance 1M: +4,59 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Evotec wird gemischt bewertet. Der Dark-Blue-Deal bringt ca. 12,1 Mio Upfront, Rest bis 840 Mio via Meilensteine; Bewertung bleibt umstritten. RBC/Analysten-Zitate werden diskutiert; Befürworter verweisen auf Lizenzerlöse (Sandoz) und Horizon-Plan, Kritiker zweifeln an EBITDA und Klarheit der Zahlungen. 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht konkret angegeben; Sentiment bleibt vorsichtig-skeptisch.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -4,91 %
Platz 2
Performance 1M: -11,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Auf dem wallstreetONLINE-Forum dominiert derzeit ein defensives Sentiment zur Deutsche Telekom: Dividende attraktiv, Kursrücksetzer werden als Einstieg gesehen; charttechnisch bleibt der Support relevant, heute aber schwächer als der DAX. Exakte 14-Tage-Veränderung wird nicht genannt. Analystisch: JP Morgan Ziel 40€, KeyBanc Overweight (~260 USD ≈ 220€). KGV hoch, 2026-Profite sollten wachsen; langfristig stabile Krisen-Resistenz.
Jenoptik
Tagesperformance: +4,09 %
Platz 3
Performance 1M: +17,09 %
ATOSS Software
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 4
Performance 1M: -13,16 %
SAP
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 5
Performance 1M: -16,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
WallstreetOnline-Forum: Langfristig bullish auf SAP aufgrund der Cloud‑ und KI‑Strategie; Kursziele reichen von 180€ bis 1.400€ in Szenarien, andere warnen vor Übertreibungen. Kurzfristig kaum klare fundamentale Unterstützung erkennbar; Sektor-Hype (IGV) lässt sich nicht 1:1 auf SAP übertragen. Konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Ottobock
Tagesperformance: +3,26 %
Platz 6
Performance 1M: +4,82 %
CANCOM SE
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 7
Performance 1M: +3,85 %
Kontron
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 8
Performance 1M: -14,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Auf wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Kontron derzeit überwiegend vorsichtig und abwartend. Große Adressen scheinen Anteile abzustoßen, ARP-Rückkäufe bleiben potenzieller Unterstützer im Fokus. Das Orderbuch wirkt volatil und kleinvolumig. Kursbereich in den letzten 14 Tagen: grob 17–23 €, aktuell ca. 20 €. Fazit: gemischt mit leichtem Abwärtsdruck, ARP-Fokus, klare Trendwende unklar.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Kontron eingestellt.
IONOS Group
Tagesperformance: +2,82 %
Platz 9
Performance 1M: +3,55 %
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 10
Performance 1M: -2,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Eckert & Ziegler
wallstreetONLINE-Forum bewertet EZAG als relevanten Marktteilnehmer im Nuklearmedizin-Segment; Telix-Partnerschaft könnte positive Auswirkungen haben. Für 2026 wird angestrebt, das Margenniveau von 2021 zu erreichen/zu erhöhen, Topline soll wachsen. Übernahme-Szenarien werden diskutiert, Zeitrahmen unklar. Marktprognose: Radioisotope-Wachstum ca. 10,7% p.a. bis 2030; EZAG könnte davon profitieren. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht spezifiziert. Quelle: wallstreetONLINE-Forum.
Qiagen
Tagesperformance: +2,29 %
Platz 11
Performance 1M: -3,12 %
