Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 13.04.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.04.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Deutsche Telekom
Tagesperformance: -4,78 %
Tagesperformance: -4,78 %
Platz 1
Performance 1M: -11,72 %
Performance 1M: -11,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Auf dem wallstreetONLINE-Forum dominiert derzeit ein defensives Sentiment zur Deutsche Telekom: Dividende attraktiv, Kursrücksetzer werden als Einstieg gesehen; charttechnisch bleibt der Support relevant, heute aber schwächer als der DAX. Exakte 14-Tage-Veränderung wird nicht genannt. Analystisch: JP Morgan Ziel 40€, KeyBanc Overweight (~260 USD ≈ 220€). KGV hoch, 2026-Profite sollten wachsen; langfristig stabile Krisen-Resistenz.
SAP
Tagesperformance: +3,44 %
Tagesperformance: +3,44 %
Platz 2
Performance 1M: -16,27 %
Performance 1M: -16,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
WallstreetOnline-Forum: Langfristig bullish auf SAP aufgrund der Cloud‑ und KI‑Strategie; Kursziele reichen von 180€ bis 1.400€ in Szenarien, andere warnen vor Übertreibungen. Kurzfristig kaum klare fundamentale Unterstützung erkennbar; Sektor-Hype (IGV) lässt sich nicht 1:1 auf SAP übertragen. Konkrete Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: +3,25 %
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 3
Performance 1M: -6,56 %
Performance 1M: -6,56 %
Bayer
Tagesperformance: +3,15 %
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 4
Performance 1M: +1,62 %
Performance 1M: +1,62 %
DANONE
Tagesperformance: -2,91 %
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 5
Performance 1M: -0,44 %
Performance 1M: -0,44 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: +2,31 %
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 6
Performance 1M: -7,86 %
Performance 1M: -7,86 %
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