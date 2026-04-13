Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 13.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 13.04.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Oesterreichische Post
Tagesperformance: -4,80 %
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 1
Performance 1M: +8,91 %
Performance 1M: +8,91 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 2
Performance 1M: +5,34 %
Performance 1M: +5,34 %
Raiffeisen Bank International
Tagesperformance: +3,11 %
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 3
Performance 1M: +17,41 %
Performance 1M: +17,41 %
Erste Group Bank
Tagesperformance: +2,95 %
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 4
Performance 1M: +11,93 %
Performance 1M: +11,93 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 5
Performance 1M: +2,90 %
Performance 1M: +2,90 %
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