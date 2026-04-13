    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eurokurs gibt etwas nach - über 1,17 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro fiel, erholte sich teilweise auf 1,1715 Dollar
    • US-Iran Eskalation und Blockade stärkten Dollar
    • Forint gewann fast drei Prozent nach Orban-Niederlage
    Devisen - Eurokurs gibt etwas nach - über 1,17 US-Dollar
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken. Nachdem die Gemeinschaftswährung im frühen Handel deutlicher unter Druck gestanden hatte, konnte sie bis zum Nachmittag einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Zuletzt wurde für einen Euro 1,1715 Dollar gezahlt und damit etwas weniger als vor dem Wochenende. Zuvor war der Kurs zeitweise bis auf 1,1658 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1684 (Freitag: 1,1711) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8558 (0,8538) Euro.

    Nachdem die Verhandlungen zwischen den USA und Iran am Wochenende vorläufig gescheitert waren und US-Präsident Donald Trump eine Blockade der Straße von Hormus angekündigt hatte, setzten die Anleger zunächst verstärkt auf den als sicher geltenden US-Dollar. Im Gegenzug war der Euro unter Druck geraten, bevor ab dem Vormittag eine Gegenbewegung einsetzte.

    "Die bisherigen Marktreaktionen auf diese erneute Eskalation sind in Relation zu den kräftigen Bewegungen nach der Ankündigung der 14-tägigen Waffenruhe moderat", kommentierten Analysten der Dekabank die Kursreaktion. Im Handelsverlauf standen zudem keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die für Impulse hätten sorgen können.

    Eine deutlich stärkere Marktreaktion zeigte sich hingegen beim Forint. Die ungarische Währung profitierte von der Wahlniederlage für den langjährigen Machthaber Viktor Orban. Zum Euro gewann der Forint fast drei Prozent. Für einen Euro wurden zuletzt knapp 364 Forint fällig, vor dem Wochenende mussten noch etwa 378 Forint gezahlt werden.

    Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87058 (0,87105) britische Pfund, 186,75 (186,43) japanische Yen und 0,9242 (0,9241) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kostete zuletzt 4.718 Dollar. Das waren rund 31 Dollar weniger als am Freitag./jkr/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Eurokurs gibt etwas nach - über 1,17 US-Dollar Der Kurs des Euro ist am Montag gesunken. Nachdem die Gemeinschaftswährung im frühen Handel deutlicher unter Druck gestanden hatte, konnte sie bis zum Nachmittag einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Zuletzt wurde für einen Euro 1,1715 Dollar …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     