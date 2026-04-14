Über 100 Prozent in 5 Tagen
Wie ein französischer Nischenplayer zur KI- und Photonik-Wette wird
Ein Nebenwert wird plötzlich zum Börsenstar: Der französische Maschinenbauer zündet den Turbo und könnte mit einer neuen Schlüsseltechnologie für die Halbleiter-Branche vor einem echten Durchbruch stehen.
- Riber-Aktie stieg über 100 Prozent in fünf Tagen
- Führender MBE-Hersteller mit rund 50% Marktanteil
- Rosie ermöglicht integrierte Photonik auf Siliziumchips
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Es sind Zahlen, die selbst erfahrene Börsianer aufhorchen lassen: Die Aktie von Riber S.A. hat innerhalb weniger Tage eine spektakuläre Rallye hingelegt. Über 100 Prozent Kursplus in nur fünf Handelstagen, dazu ein Anstieg von rund 157 Prozent seit Jahresbeginn. Ein Tempo, das selbst im technologiegetriebenen Halbleitersektor Seltenheitswert hat.
Auslöser dieser Dynamik sind gleich mehrere Faktoren. Zum einen überzeugte das Unternehmen mit starken Jahreszahlen für 2025. Mit einem Nettogewinn von 5,2 Millionen Euro übertraf Riber die Erwartungen deutlich und erreichte eine Marge nahe historischer Höchststände. Zum anderen rückt eine neue Technologie in den Fokus der Investoren: die integrierte Photonik auf Silizium.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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