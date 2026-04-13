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    Goldman Sachs Group Aktie unter Verkaufsdruck - 13.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Goldman Sachs Group Aktie bisher Verluste von -2,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Goldman Sachs Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Goldman Sachs Group Aktie unter Verkaufsdruck - 13.04.2026
    Foto: Richard Drew - dpa

    Goldman Sachs ist eine globale Investmentbank und Vermögensverwalterin. Kerngeschäft: Investment Banking (M&A, Kapitalmarkt), Wertpapierhandel, Asset & Wealth Management, Investment Research. Starke Marktstellung im globalen Investmentbanking. Wichtige Konkurrenten: JPMorgan, Morgan Stanley, Citi, Bank of America. USP: hohe Deal-Kompetenz, starke Marke, Elite-Kundenbasis, breite Produktpalette.

    Goldman Sachs Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.04.2026

    Die Goldman Sachs Group Aktie ist bisher um -2,61 % auf 754,00 gefallen. Das sind -20,20  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,21 %, geht es heute bei der Goldman Sachs Group Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Goldman Sachs Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -4,40 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Goldman Sachs Group Aktie damit um +5,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,74 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Goldman Sachs Group +4,42 % gewonnen.

    Goldman Sachs Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,31 %
    1 Monat +14,74 %
    3 Monate -4,40 %
    1 Jahr +73,33 %
    Stand: 13.04.2026, 16:59 Uhr

    Informationen zur Goldman Sachs Group Aktie

    Es gibt 295 Mio. Goldman Sachs Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 222,54 Mrd. € wert.

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    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Barclays, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,70 %. JPMorgan Chase notiert im Minus, mit -0,15 %. Morgan Stanley notiert im Plus, mit +0,17 %. Bank of America verliert -0,11 % UBS Group notiert im Plus, mit +2,32 %.

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    Ob die Goldman Sachs Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Goldman Sachs Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Goldman Sachs Group

    -2,61 %
    +5,31 %
    +14,74 %
    -4,40 %
    +73,33 %
    +160,26 %
    +179,87 %
    +469,51 %
    +1.106,40 %
    ISIN:US38141G1040WKN:920332



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    Markt Bote
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