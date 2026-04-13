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    Oracle Aktie - Kurs legt am 13.04.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Oracle Aktie bisher um +9,86 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Oracle Aktie.

    Besonders beachtet! - Oracle Aktie - Kurs legt am 13.04.2026 stark zu
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

    Oracle aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 13.04.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Oracle. Sie steigt um +9,86 % auf 128,74. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Oracle Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 128,74, mit einem Plus von +9,86 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Oracle Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -33,51 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Oracle Aktie damit um -6,77 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,75 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Oracle um -29,17 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,18 % geändert.

    Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,77 %
    1 Monat -15,75 %
    3 Monate -33,51 %
    1 Jahr +0,31 %
    Stand: 13.04.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Oracle Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 368,13 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 13.04. - Dow Jones schwach -0,41 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Salesforce und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,25 %. Salesforce notiert im Plus, mit +3,54 %. IBM notiert im Plus, mit +1,25 %. Microsoft legt um +2,52 % zu SAP notiert im Plus, mit +1,90 %.

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    Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Oracle

    +8,78 %
    -7,57 %
    -16,03 %
    -33,61 %
    -1,02 %
    +35,90 %
    +82,69 %
    +224,88 %
    +7.535,28 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460



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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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