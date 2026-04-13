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    MBB SE erhöht Aktienrückkauf auf 25 Mio. € und verlängert Laufzeit

    MBB SE setzt ein starkes Signal an den Kapitalmarkt: Das Aktienrückkaufprogramm 2025 wird ausgeweitet, das Volumen erhöht und die Laufzeit deutlich verlängert.

    MBB SE erhöht Aktienrückkauf auf 25 Mio. € und verlängert Laufzeit
    Foto: Superingo - stock.adobe.com
    • MBB SE erhöht das Aktienrückkaufprogramm 2025 von ursprünglich 22,0 Mio. € auf 25,0 Mio. €.
    • Es stehen noch mehr als 6,5 Mio. € für weitere Rückkäufe zur Verfügung.
    • Die Laufzeit des Programms wird bis zum 22. Mai 2026 verlängert (vorher 14. April 2026).
    • Alle sonstigen Bedingungen bleiben unverändert, insbesondere der maximale Preis je Aktie von 222,00 €.
    • Die Rückkäufe erfolgen nach den Safe‑Harbour‑Regelungen (Art. 5 MAR i.V.m. der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052).
    • Maßnahme erfolgt auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 17. Juni 2025; das Programm wurde am 09.12.2025 angekündigt und am 11.12.2025 begonnen (Details: www.mbb.com/ir/buyback).

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei MBB ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von MBB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 187,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,34 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.225,93PKT (-0,08 %).


    MBB

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