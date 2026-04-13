MBB erhöht und verlängert Aktienrückkaufprogramm
- MBB hebt Rückkaufvolumen auf 25 Millionen Euro
- Laufzeit verlängert bis 22. Mai 2026, vorher 14. April
- Mehr als 6,5 Millionen verfügbar, Aktie plus 3 Prozent
BERLIN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat ihr Aktienrückkaufprogramm erhöht und die Laufzeit verlängert. Vor dem Hintergrund der "attraktiven Bewertung" der MBB-Aktie werde das maximale Rückkaufvolumen auf 25 Millionen Euro erhöht, teilte der SDax-Konzern am Montag in Berlin mit. Das seien drei Millionen Euro mehr als bisher. Damit stünden noch mehr als 6,5 Millionen Euro für weitere Rückkäufe zur Verfügung. Zudem werde die Laufzeit des Programms bis zum 22. Mai 2026 verlängert. Es war ursprünglich bis zum 14. April befristet. Die Aktie baute ihre Gewinne in einer ersten Reaktion aus und notierte zuletzt gut drei Prozent höher./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MBB Aktie
Die MBB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 17.232 auf Ariva Indikation (13. April 2026, 17:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MBB Aktie um +9,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,07 %.
Die Marktkapitalisierung von MBB bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Mrd..
MBB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6500 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 171,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von -9,52 %/+19,58 % bedeutet.
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Ich habe mal wieder meine Daten aktualisiert und komme mit den Werten aus dem GB 2025 (Anteilswerte, Anzahl Aktien, Liquidität Holding) und den aktuellen Börsenkursen auf folgendes Ergebnis:
Liquidität/Gold/Wertpapiere: 373,6 Mio / 70,28 Euro je Aktie
Vorwerk 44,26% Anteil: 619,6 Mio / 116,56 Euro je Aktie
Aumann 47,81% Anteil: 88,6 Mio / 16,68 Euro je Aktie
Delignit 56,11% Anteil: 13,8 Mio / 2,59 Euro je Aktie
Summe Cash + börsennotierte Firmen: 206,11 Euro je Aktie
Grobe Schätzung der restlichen Beteiligungen:
80% Anteil DTS mit Umsatz x 1: 92,6 Mio / 17,41 Euro je Aktie
93,01% Anteil Hanke mit Umsatz x 0,5: 32,7 Mio / 6,15 Euro je Aktie
100% CT Formpolster mit Umsatz x 0,5: 11,9 Mio / 2,23 Euro je Aktie
Bin ich bei 231,90 Euro je Aktie. Abzgl. 20% Holdingabschlag wäre mein fairer Wert bei ca. 186 Euro.
TDS 2025
New Record
- Nach fast vier Jahrzehnten bei DTS, geht Ulrich Möller offiziell in den Ruhestand (verbleibt im Aufsichtsrat der DTS IT AG), sein Nachfolger als CFO und Vorstand ist Torben Strauß
- Wir sind Top 10 Security-Hersteller in Deutschland, der EU-weit mit eigener Software & Managed Services aktiv ist
- Launch vom DTS Aviator als MSP-Innovation für gläserne Managed Security Services – einzigartig in Deutschland
- Umsatzrekord mit 140 Mio. €, 40 % Umsatzwachstum zu 2024 & 50 % des Gewinns durch Security Software „Made by DTS“
ARP wird wohl durchgezogen werden können bei den Kursen,