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    MBB erhöht und verlängert Aktienrückkaufprogramm

    Für Sie zusammengefasst
    • MBB hebt Rückkaufvolumen auf 25 Millionen Euro
    • Laufzeit verlängert bis 22. Mai 2026, vorher 14. April
    • Mehr als 6,5 Millionen verfügbar, Aktie plus 3 Prozent
    MBB erhöht und verlängert Aktienrückkaufprogramm
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft MBB hat ihr Aktienrückkaufprogramm erhöht und die Laufzeit verlängert. Vor dem Hintergrund der "attraktiven Bewertung" der MBB-Aktie werde das maximale Rückkaufvolumen auf 25 Millionen Euro erhöht, teilte der SDax-Konzern am Montag in Berlin mit. Das seien drei Millionen Euro mehr als bisher. Damit stünden noch mehr als 6,5 Millionen Euro für weitere Rückkäufe zur Verfügung. Zudem werde die Laufzeit des Programms bis zum 22. Mai 2026 verlängert. Es war ursprünglich bis zum 14. April befristet. Die Aktie baute ihre Gewinne in einer ersten Reaktion aus und notierte zuletzt gut drei Prozent höher./jha/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MBB Aktie

    Die MBB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 17.232 auf Ariva Indikation (13. April 2026, 17:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MBB Aktie um +9,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von MBB bezifferte sich zuletzt auf 1,03 Mrd..

    MBB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6500 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 198,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 171,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von -9,52 %/+19,58 % bedeutet.





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