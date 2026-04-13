Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.705,89USD pro Feinunze und notiert damit +0,13 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 73,97USD und damit -0,65 % im Minus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,78USD und verzeichnet ein Plus von +0,13 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 102,48USD und verzeichnet ein Minus von -0,50 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.542,00 USD +0,72 % Platin 2.036,00 USD -1,02 % Kupfer London Rolling 13.034,35 USD +1,27 % Aluminium 3.656,11 PKT +2,62 % Erdgas 2,653 USD -0,04 %

Rohstoff des Tages: Aluminium

Mit einem Tages-Plus von +2,62 % gehört Aluminium heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.04.26, 17:29 Uhr.