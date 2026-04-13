Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 13.04.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Die beiden Ölsorten WTI-Öl und Brent-Öl entwickeln sich heute unterschiedlich.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.705,89USD pro Feinunze und notiert damit +0,13 % im Plus. Der Silberpreis liegt bei 73,97USD und damit -0,65 % im Minus.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 101,78USD und verzeichnet ein Plus von +0,13 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 102,48USD und verzeichnet ein Minus von -0,50 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.542,00USD
|+0,72 %
|Platin
|2.036,00USD
|-1,02 %
|Kupfer London Rolling
|13.034,35USD
|+1,27 %
|Aluminium
|3.656,11PKT
|+2,62 %
|Erdgas
|2,653USD
|-0,04 %
Rohstoff des Tages: Aluminium
Mit einem Tages-Plus von +2,62 % gehört Aluminium heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 13.04.26, 17:29 Uhr.