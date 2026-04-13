DZ BANK stuft Brenntag auf 'Verkaufen'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag von 41 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Ausblick für die Chemiedistribution bleibe trüb, weshalb er seine Anlageempfehlung bekräftigt habe, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der angehobene faire Wert spiegele eine angepasste langfristige Einschätzung wider. Doch kurz- bis mittelfristig gebe es erhebliche Risiken. Er verwies auf die anhaltend schwache operative Geschäftsentwicklung, insbesondere im margenstärkeren Spezialitätengeschäft. Die gesamte Chemiebranche befinde sich in einem herausfordernden Marktumfeld, das von schwacher Nachfrage, hoher Wettbewerbsintensität und anhaltendem Margendruck geprägt sei/ck/rob/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 57,36EUR auf Tradegate (13. April 2026, 17:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Peter Spengler
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: negativ
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Zeitrahmen: N/A
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