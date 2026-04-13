US und Iran ohne Einigung - Pakistan will Differenzen ausräumen

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Pakistan will Differenzen zwischen den USA und dem Iran ausräumen. Es werde "mit voller Kraft daran gearbeitet, die noch offenen Probleme zu lösen", sagte Premierminister Shehbaz Sharif in einer kurzen Kabinettsansprache, die live übertragen wurde.

Sharif bezeichnete die Gespräche zwischen einer US- und einer iranischen Delegation in Islamabad als historisch, weil beide Seiten dort zum ersten Mal seit 47 Jahren zusammengekommen seien. "Beide Delegationen saßen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber, und ich bin Zeuge dessen", sagte er.

Pakistan hat sich in den vergangenen Monaten nach eigenen Angaben zu einem wichtigen Vermittler zwischen Teheran und Washington entwickelt und eine zentrale Rolle bei der Einigung auf eine zweiwöchige Waffenruhe gespielt./mar/DP/jha



