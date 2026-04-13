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    Der Börsen-Tag

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    DAX & Dow schwächeln: Diese Aktien trotzen heute dem Abwärtstrend

    Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes überwiegend nachgeben, können einzelne Nebenwerte und ausgewählte US-Titel deutliche Akzente setzen.

    Der Börsen-Tag - DAX & Dow schwächeln: Diese Aktien trotzen heute dem Abwärtstrend
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend schwächer, mit leichten Unterschieden zwischen den Märkten in Deutschland und den USA. In Deutschland notiert der Leitindex DAX aktuell bei 23.723,38 Punkten und liegt damit 0,27 Prozent im Minus. Deutlicher unter Druck steht der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte: Er fällt um 0,66 Prozent auf 30.201,74 Punkte und gehört damit zu den schwächeren Indizes des Tages. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, kann sich dem Abwärtstrend hingegen weitgehend entziehen und notiert mit 17.239,89 Punkten leicht im Plus (+0,03 Prozent). Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte umfasst, gibt um 0,45 Prozent auf 3.505,75 Punkte nach. Auch an der Wall Street überwiegen derzeit die Verluste. Der Dow Jones steht bei 47.654,70 Punkten und verliert 0,53 Prozent. Der marktbreite S&P 500 zeigt sich dagegen nahezu unverändert und gibt nur minimal um 0,01 Prozent auf 6.817,32 Punkte nach. Insgesamt präsentieren sich die Aktienmärkte damit verhalten: Während in Deutschland vor allem die mittelgroßen und Technologiewerte schwächer tendieren, halten sich kleinere Werte im SDAX stabil. In den USA fällt der Rückgang im Dow Jones deutlicher aus, während der S&P 500 nahezu auf der Stelle tritt.

    DAX

    Rheinmetall führte den Leitindex mit einem Plus von 2,93% an, gefolgt von SAP (+2,10%) und Bayer (+2,07%). Dem standen Verluste bei Volkswagen Vz (-1,81%), Continental (-2,03%) und besonders Deutsche Telekom (-6,09%) gegenüber. Während die Topwerte moderat zulegten (Spanne +2,07% bis +2,93%), fiel der schwerste Verlust mit -6,09% deutlich stärker aus und dominierte das Bild.

    MDAX

    Im MDAX stachen flatexDEGIRO (+4,56%), ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS, +3,26%) und Wacker Chemie (+2,55%) hervor. Auf der Verliererseite lagen AIXTRON (-2,71%), Nemetschek (-3,10%) und Fraport (-4,52%). Die stärksten Gewinne übertrafen die heftigsten Verluste; flatexDEGIRO legte mehr als ein Prozent über den größten MDAX-Verlust hinaus.

    SDAX

    Im SDAX waren Evotec (+4,58%), Secunet Security Networks (+4,57%) und Verbio (+3,75%) die stärksten Titel. Dem gegenüber standen Elmos Semiconductor (-4,37%), SUESS MicroTec (-4,46%) und HYPOPORT (-4,58%). Hier sind die Tops und Flops in etwa symmetrisch: starke Einzeltitel zogen deutlich nach oben, während mehrere kleine bis mittlere Werte rund vier bis knapp fünf Prozent verloren.

    TecDAX

    Auch im TecDAX führten Evotec (+4,58%), CANCOM SE (+2,24%) und Jenoptik (+2,23%) die Gewinnerliste an. Die Verliererliste wurde von Elmos Semiconductor (-4,37%) und SUESS MicroTec (-4,46%) sowie — wie im DAX — Deutsche Telekom (-6,09%) angeführt. Besonders auffällig ist die doppelte Rolle der Deutschen Telekom als starker Ausreißer nach unten in mehreren Indizes.

    Dow Jones

    Beim Dow Jones zeigten Salesforce (+4,03%), Microsoft (+2,44%) und Chevron (+1,38%) die besten Tageswerte. Coca‑Cola (-1,77%), Sherwin‑Williams (-2,34%) und Goldman Sachs (-3,53%) lagen hinten. Die Gewinne übertrafen hier die Verluste, wobei Salesforce als klarer Tagesgewinner hervortrat.

    S&P 500

    Im S&P 500 fielen Oracle (+8,76%), Albemarle (+7,84%) und AppLovin Registered (A) (+6,79%) besonders stark positiv auf. Die größten Rücksetzer kamen von General Mills (-4,05%), PG&E Corporation (-4,07%) und Newmont Corporation (-4,26%). Oracle erzielte damit den höchsten Einzelgewinn aller betrachteten Indizes, während die Downside‑Ausreißer im S&P bei rund vier Prozent lagen.


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