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    Readcrest Capital: 100 Wohnungen in Schwerin ab 2027 im Bau

    Mit dem „Quartier am Zoo“ entsteht in Schwerin ein modernes, nachhaltiges Wohnensemble in Seenähe – ein zukunftsweisendes Projekt der Readcrest Capital AG.

    Readcrest Capital: 100 Wohnungen in Schwerin ab 2027 im Bau
    Foto: adobe.stock.com
    • Readcrest Capital AG realisiert ein Projekt aus der Insolvenzmasse der AOC | Die Stadtentwickler GmbH.
    • Projektname: „Quartier am Zoo“ in Schwerin auf einem Grundstück von ca. 10.000 qm.
    • Es liegt bereits eine Baugenehmigung für 100 Wohnungen mit einer Mietfläche von rund 8.000 qm vor.
    • Geplanter Baustart voraussichtlich im ersten Quartal 2027.
    • Errichtung nach KfW‑40‑QNG‑Standard und mit DGNB‑Zertifizierung in „Gold“ vorgesehen.
    • Lage: unmittelbare Nähe zum Schweriner Innensee und Zippendorfer Strand; Schwerin gilt als wachsender Wirtschafts‑ und Wohnstandort (weitere Details bald auf der Website).






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