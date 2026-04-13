Dax hegt Verluste ein - Telekom unter Druck

Noch eine kurze (abschließende) Anmerkung von mir.





Aufgrund der geopolitischen Risiken und der recht hohen Bewertung insbesondere der US-(Tech-)-Aktien könnte ich mir durchaus vorstellen, daß es weiterhin ein schwieriges Aktienjahr für die Longseite werden könnte. Allerdings darf man nicht vergessen, daß statistisch die Aktienmärkte in den allermeisten Jahren ein Plus aufweisen. Insofern möchte ich weiterhin nicht gänzlich auf Aktienpositionen verzichten. Allerdings scheint mir unter den derzeitigen Umständern unter Risikoabwägungen eine defensive Haltung für nicht unangebracht. Die DTE zählt zu den defensiven Aktien.





Schaut man auf die Kalenderjahre mit negativer DAX-Performance zurück, so hat sich gezeigt, daß sich die DTE in den Jahren recht gut geschlagen hat.





2008 : DAX-Jahresperformance : - 40 % vesus DTE (incl. Dividende) - 23 %

2011 : DAX-Jahresperformance : - 15 % vesus DTE (incl. Dividende) - 1 %

2018 : DAX-Jahresperformance : - 18 % vesus DTE (incl. Dividende) + 5 %

2022 : DAX-Jahresperformance : - 12 % vesus DTE (incl. Dividende) + 18 %





Ob dieses Jahr wirklich ein schlechtes Aktienjahr wird und ob die DTE den Markt outperformed, weiß ich natürlich auch nicht, aber ich fühle mich derzeit mit der Aktie im Depot sicherer.