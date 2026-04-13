Wirtschaft
Dax hegt Verluste ein - Telekom unter Druck
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Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der Dax leichte Verluste gemacht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.742 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Besonders unter Druck standen die Aktien der Deutschen Telekom. Die US-Bank JP Morgan hatte zuletzt das Kursziel für die Papiere des Telekommunikationsunternehmens gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Besonders im Hinblick auf das US-Geschäft zeigte sich die Bank pessimistisch.
Besonders unter Druck standen die Aktien der Deutschen Telekom. Die US-Bank JP Morgan hatte zuletzt das Kursziel für die Papiere des Telekommunikationsunternehmens gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Overweight" belassen. Besonders im Hinblick auf das US-Geschäft zeigte sich die Bank pessimistisch.
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"Mit der Erholung der Wall Street von den vorbörslichen Verlusten ging es auch mit dem Dax am Nachmittag wieder in Richtung Vortagesniveau", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst bei CMC Markets. Doch die Situation im Iran und in der Straße von Hormus bleibe weiterhin schwierig. Die Waffenruhe scheine zwar auch nach dem Scheitern der Gespräche zu halten, doch dies könne sich schnell ändern, sollte es bei der angekündigten Seeblockade der USA zu Kampfhandlungen kommen. Derzeit finde ein beiderseitiges Abtasten statt, um auszuloten, wie weit die jeweilige Partei gehen könne.
Die Investoren beobachteten diesen Vorgang, fokussierten sich aber zugleich auf die am Montag mit den Zahlen von Goldman Sachs gestartete Berichtssaison. Die Folgen des Krieges im Nahen Osten zeigten sich nicht nur in den gestiegenen Rohölpreisen und der hohen Volatilität, sondern auch in einer Investitionszurückhaltung vieler Unternehmen in Bezug auf Finanzierungen und Übernahmen.
"Das konnte zumindest als weiteres Marktrisiko aus den ansonsten guten Quartalszahlen von Goldman Sachs abgelesen werden. Im Dax wurden nach den Zahlen die Banken und Versicherungswerte mit auf die Verliererseite gezogen. Die Ergebnisse der Finanzinstitute finden eine hohe Beachtung, da sie gute Einblicke in den Zustand der US-Wirtschaft liefern."
"Für den Dax bleibt aber das Niveau der Energiepreise ein primärer Faktor. Die hohe Abhängigkeit der deutschen Industrie von Erdölexporten wird Bremsspuren in den Bilanzen der Unternehmen hinterlassen. In diesem Marktumfeld kommen die angekündigten Warnstreiks bei der Lufthansa überhaupt nicht gut an", sagte Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1710 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8540 Euro zu haben.
Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.712 US-Dollar gezahlt (-0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,37 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 101,90 US-Dollar, das waren 7,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die Investoren beobachteten diesen Vorgang, fokussierten sich aber zugleich auf die am Montag mit den Zahlen von Goldman Sachs gestartete Berichtssaison. Die Folgen des Krieges im Nahen Osten zeigten sich nicht nur in den gestiegenen Rohölpreisen und der hohen Volatilität, sondern auch in einer Investitionszurückhaltung vieler Unternehmen in Bezug auf Finanzierungen und Übernahmen.
"Das konnte zumindest als weiteres Marktrisiko aus den ansonsten guten Quartalszahlen von Goldman Sachs abgelesen werden. Im Dax wurden nach den Zahlen die Banken und Versicherungswerte mit auf die Verliererseite gezogen. Die Ergebnisse der Finanzinstitute finden eine hohe Beachtung, da sie gute Einblicke in den Zustand der US-Wirtschaft liefern."
"Für den Dax bleibt aber das Niveau der Energiepreise ein primärer Faktor. Die hohe Abhängigkeit der deutschen Industrie von Erdölexporten wird Bremsspuren in den Bilanzen der Unternehmen hinterlassen. In diesem Marktumfeld kommen die angekündigten Warnstreiks bei der Lufthansa überhaupt nicht gut an", sagte Lipkow.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagnachmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1710 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8540 Euro zu haben.
Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 4.712 US-Dollar gezahlt (-0,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 129,37 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 101,90 US-Dollar, das waren 7,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
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✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentales der Deutschen Telekom: starker Tagesrücksetzer und Dividendenabschlag mit Supportbestätigung; langfristige Performance (von ~16 auf ~29 €); Analysten-Ziele (KeyBanc 260 USD/~220 €, JP Morgan 40 €, Ø ~38,35 €); Diskussion zu hohem KGV vs. 2026-Ertragsprognosen, Netzausbau/Starlink-Risiken und Kaufgelegenheiten (33–34 €, pot. 40 €).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Seven77seven77 schrieb heute 13:33
was ein Quatsch ... bin auch wieder eingestiegen und nehm die 10-15% mind. mit denn die 33-34 sehen wir safe. Bei der 40 bin ich noch vorsichtig ..aber eher positive in diese Richtung denn weiter nach unten.mitdiskutieren »
Alexander909 schrieb 10.04.26, 10:04
mitdiskutieren »
Noch eine kurze (abschließende) Anmerkung von mir.
Aufgrund der geopolitischen Risiken und der recht hohen Bewertung insbesondere der US-(Tech-)-Aktien könnte ich mir durchaus vorstellen, daß es weiterhin ein schwieriges Aktienjahr für die Longseite werden könnte. Allerdings darf man nicht vergessen, daß statistisch die Aktienmärkte in den allermeisten Jahren ein Plus aufweisen. Insofern möchte ich weiterhin nicht gänzlich auf Aktienpositionen verzichten. Allerdings scheint mir unter den derzeitigen Umständern unter Risikoabwägungen eine defensive Haltung für nicht unangebracht. Die DTE zählt zu den defensiven Aktien.
Schaut man auf die Kalenderjahre mit negativer DAX-Performance zurück, so hat sich gezeigt, daß sich die DTE in den Jahren recht gut geschlagen hat.
2008 : DAX-Jahresperformance : - 40 % vesus DTE (incl. Dividende) - 23 %
2011 : DAX-Jahresperformance : - 15 % vesus DTE (incl. Dividende) - 1 %
2018 : DAX-Jahresperformance : - 18 % vesus DTE (incl. Dividende) + 5 %
2022 : DAX-Jahresperformance : - 12 % vesus DTE (incl. Dividende) + 18 %
Ob dieses Jahr wirklich ein schlechtes Aktienjahr wird und ob die DTE den Markt outperformed, weiß ich natürlich auch nicht, aber ich fühle mich derzeit mit der Aktie im Depot sicherer.
Alexander909 schrieb 06.04.26, 21:07
mitdiskutieren »
Klar ist das KGV historisch gesehen relativ hoch, allerdings sollen gerade 2026 die Erträge und Margen im Vgl. zu 2025 recht gut zulegen können. Diese Aussichten preist der Markt eben mit ein und billigt der DTE derzeit ein höheres KGV zu. Außerdem ist auch das Markt-KGV relativ stark gestiegen und es würde mich eher wundern und beunruhigen, wenn die DTE diese Tendenz nicht mitmachen würde.
Ich habe die Kursrücksetzer im Februar genutzt, um eine kleinere Position aufzubauen. Nach Kriegsbeginn habe ich im März die Position stark ausgebaut, weil mir die Aktie in der derzeitigen Situation als defensiver Wert ganz gut gefällt.
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