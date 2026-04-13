AppLovin Registered (A) Aktie heute deutlich im Plus - 13.04.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von AppLovin Registered (A). Mit einer Performance von +7,22 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Obwohl sich die AppLovin Registered (A) Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -36,51 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AppLovin Registered (A) Aktie damit um +1,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,92 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von AppLovin Registered (A) einen Rückgang von -38,46 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

AppLovin Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,07 % 1 Monat -8,92 % 3 Monate -36,51 % 1 Jahr +62,49 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Stand: 13.04.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 307 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 109,72 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen sich heute uneinheitlich: Während deutsche Indizes überwiegend nachgeben, können einzelne Nebenwerte und ausgewählte US-Titel deutliche Akzente setzen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.