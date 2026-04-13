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    Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft - Umsatz geht deutlich zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • LVMH Erlös im ersten Quartal sank auf 19,12 Mrd
    • Bereinigt stieg der Umsatz um rund ein Prozent
    • Leder und Mode schrumpften stark auf 9,2 Milliarden Euro
    Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft - Umsatz geht deutlich zurück
    Foto: helenedevun - stock.adobe.com

    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) hat zum Jahresauftakt unter den Folgen des Iran-Kriegs gelitten. Der Erlös sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 19,12 Milliarden Euro, wie das EuroStoxx-50-Schwergewicht am Montag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Bereinigt um Übernahme- und Währungseffekte habe der Umsatz um 1 Prozent zugelegt.

    In der Leder- und Modesparte mit den Marken Louis Vuitton und Christian Dior fiel der unbereinigte Erlös im ersten Quartal besonders stark. Er ging um 9 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro zurück. Damit enttäuschte das Unternehmen. Experten hatten sowohl konzernweit als auch in der wichtigsten Sparte mit höheren Erlösen gerechnet. An der New Yorker Börse weiteten die dort gehandelten Anteile die Verluste auf 2,7 Prozent aus./jha/he

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    ISIN:FR0000121014WKN:853292

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

    Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 470,1 auf Tradegate (13. April 2026, 18:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -2,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 231,42 Mrd..

    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 606,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 570,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 685,00EUR was eine Bandbreite von +22,71 %/+47,47 % bedeutet.




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