Iran-Krieg belastet LVMH-Geschäft - Umsatz geht deutlich zurück
- LVMH Erlös im ersten Quartal sank auf 19,12 Mrd
- Bereinigt stieg der Umsatz um rund ein Prozent
- Leder und Mode schrumpften stark auf 9,2 Milliarden Euro
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Luxusgüterkonzern LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) hat zum Jahresauftakt unter den Folgen des Iran-Kriegs gelitten. Der Erlös sank im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 19,12 Milliarden Euro, wie das EuroStoxx-50-Schwergewicht am Montag nach Börsenschluss in Paris mitteilte. Bereinigt um Übernahme- und Währungseffekte habe der Umsatz um 1 Prozent zugelegt.
In der Leder- und Modesparte mit den Marken Louis Vuitton und Christian Dior fiel der unbereinigte Erlös im ersten Quartal besonders stark. Er ging um 9 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro zurück. Damit enttäuschte das Unternehmen. Experten hatten sowohl konzernweit als auch in der wichtigsten Sparte mit höheren Erlösen gerechnet. An der New Yorker Börse weiteten die dort gehandelten Anteile die Verluste auf 2,7 Prozent aus./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,56 % und einem Kurs von 470,1 auf Tradegate (13. April 2026, 18:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um -2,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,61 %.
Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 231,42 Mrd..
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 13,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 606,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 570,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 685,00EUR was eine Bandbreite von +22,71 %/+47,47 % bedeutet.
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@Fipps
Chart - Update (Tagesbasis/€)
LVMH / DAY / XETRA / 02-08-2025
Ja, alles richtig. Siehe meine Aussagen in meinem Blog:
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1366109-1-10/investieren-baerenmarkt-aufbau-langfristigen-aktiendepot-qualitaetstiteln#beitrag_77482203
LVMH befindet sich nachweislich in einer Sauregurkenzeit, die sich noch länger halten könnte, sollten die USA den Zollstreit weiterhin eskalieren wollen. Vergesse aber niemals, dass es immer Gründe gab, weshalb gute Qualitätsaktien starke Korrekturen hatten und wie sinnvoll es war, genau dann genauer hinzuschauen, wenn die meisten anderen Marktteilnehmer den Ausgang suchten. Wann soll man wirklich günstig in eine solche Aktie kommen, wenn nicht in Zeiten wie diesen? Natürlich warten sensible Anlagenaturen zu, bis sie erste Anzeichen von nachhaltiger Besserung sehen, während hartgesottene-erfahrene Anleger eben zugreifen, wenn alle am Heulen sind. Ich selbst warte nicht zu, bis eine Aktie 25% Up-Move hinter sich hat, bevor sie eine Preismarke erreicht, die dann mehr Aufschluss über die weitere "langfristige" Richtung bringt. Das Problem mit dem (oft zu langen) Zuwarten ist, wenn eine Aktie dann oft im hohen zweistelligen Bereich "höher" steht, bevor der gemeine Kleinanleger überhaupt Wind davon bekommt, dass jetzt bessere Zeiten anbrechen. Die Frage ist also, zu welcher Gruppe man am Ende gehören möchte, was jeder für sich selbst entscheiden muss.