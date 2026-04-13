Wirtschaft
Eil +++ UFO will Lufthansa am Mittwoch und Donnerstag erneut bestreiken
Foto: Boris Roessler - dpa
Mörfelden-Walldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Mörfelden-Walldorf: UFO will Lufthansa am Mittwoch und Donnerstag erneut bestreiken. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.
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✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Risikobewertung der Lufthansa-Aktie. Diskussionen fokussieren auf Treibstoffkosten, Tarifkonflikte und Pilotenstreiks als Belastung für Gewinne, potenziell schwächere Nachfrage und Einfluss auf den Kurs. Manche halten den Kurs als zu optimistisch oder nicht ausreichend eingepreist, andere sehen Chancen durch Verhandlungen oder größere Investoren; auch Derivate-Positionen und das Stammkapital werden diskutiert.
toller schrieb 08.04.26, 22:22
Bitte Kapitalerhöhungen nicht vergessen. Ist gleiches Thema wie bei DB und Coba wenn man nur die Kurse vergleicht…mitdiskutieren »
Jumbomax11 schrieb 25.03.26, 08:24
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Ja, tatsächlich hat man geantwortet, aber das darf ich hier nicht schreiben!
Entropist schrieb 22.03.26, 18:14
Wenn man den langfristigen Chart betrachtet, halte ich einen Rückschlag bis auf ca 6 Euro für möglich, wenn die Krise am Golf länger anhält.mitdiskutieren »
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.
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