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    Eil +++ UFO will Lufthansa am Mittwoch und Donnerstag erneut bestreiken

    Wirtschaft - Eil +++ UFO will Lufthansa am Mittwoch und Donnerstag erneut bestreiken
    Foto: Boris Roessler - dpa
    Mörfelden-Walldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die dts Nachrichtenagentur in Halle (Saale) verbreitet soeben folgende Blitzmeldung aus Mörfelden-Walldorf: UFO will Lufthansa am Mittwoch und Donnerstag erneut bestreiken. Die Redaktion bearbeitet das Thema bereits.

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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Risikobewertung der Lufthansa-Aktie. Diskussionen fokussieren auf Treibstoffkosten, Tarifkonflikte und Pilotenstreiks als Belastung für Gewinne, potenziell schwächere Nachfrage und Einfluss auf den Kurs. Manche halten den Kurs als zu optimistisch oder nicht ausreichend eingepreist, andere sehen Chancen durch Verhandlungen oder größere Investoren; auch Derivate-Positionen und das Stammkapital werden diskutiert.


    Verfasst von Redaktion dts
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