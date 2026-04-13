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    UFO kündigt Streik für Mittwoch und Donnerstag bei Lufthansa an

    Wirtschaft - UFO kündigt Streik für Mittwoch und Donnerstag bei Lufthansa an
    Foto: Lufthansa-Schalter am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat einen zweitägigen Streik bei der Lufthansa angekündigt.

    Der Streik soll am Mittwoch, dem 15. April, um 00:01 Uhr beginnen und am Donnerstag, dem 16. April, um 23:59 Uhr enden. Betroffen seien alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Flughäfen Frankfurt und München, teilte die UFO am Montag mit.

    Hintergrund des Streiks ist eine festgefahrene Tarifauseinandersetzung um einen neuen Manteltarifvertrag. Die Gewerkschaft sieht keine ausreichende Bewegung auf der Arbeitgeberseite. Harry Jaeger, Leiter der Tarifpolitik bei der UFO, erklärte, dass die hohe Streikbeteiligung am vergangenen Freitag gezeigt habe, wie entschlossen die Mitarbeiter für ihre Arbeitsbedingungen eintreten. Er kritisierte, dass die Arbeitgeberseite sich in einer Hardliner-Position eingerichtet habe, während sie verkünde, jederzeit verhandlungsbereit zu sein.

    Ein zentraler Bestandteil der Arbeitskampfmaßnahmen ist eine Kundgebung in Frankfurt am Mittwoch im Umfeld der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa. Zu der Veranstaltung werden auch hochrangige politische Vertreter erwartet. Joachim Vázquez Bürger, Vorsitzender der UFO, sagte, dass die Lufthansa in einer besonderen Verantwortung stehe, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Jubiläumsfeierlichkeiten.


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    Verfasst von Redaktion dts
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