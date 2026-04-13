Wirtschaft
UFO kündigt Streik für Mittwoch und Donnerstag bei Lufthansa an
Foto: Lufthansa-Schalter am 13.04.2026, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat einen zweitägigen Streik bei der Lufthansa angekündigt.
Der Streik soll am Mittwoch, dem 15. April, um 00:01 Uhr beginnen und am Donnerstag, dem 16. April, um 23:59 Uhr enden. Betroffen seien alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Flughäfen Frankfurt und München, teilte die UFO am Montag mit.
Hintergrund des Streiks ist eine festgefahrene Tarifauseinandersetzung um einen neuen Manteltarifvertrag. Die Gewerkschaft sieht keine ausreichende Bewegung auf der Arbeitgeberseite. Harry Jaeger, Leiter der Tarifpolitik bei der UFO, erklärte, dass die hohe Streikbeteiligung am vergangenen Freitag gezeigt habe, wie entschlossen die Mitarbeiter für ihre Arbeitsbedingungen eintreten. Er kritisierte, dass die Arbeitgeberseite sich in einer Hardliner-Position eingerichtet habe, während sie verkünde, jederzeit verhandlungsbereit zu sein.
Ein zentraler Bestandteil der Arbeitskampfmaßnahmen ist eine Kundgebung in Frankfurt am Mittwoch im Umfeld der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa. Zu der Veranstaltung werden auch hochrangige politische Vertreter erwartet. Joachim Vázquez Bürger, Vorsitzender der UFO, sagte, dass die Lufthansa in einer besonderen Verantwortung stehe, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Jubiläumsfeierlichkeiten.
Der Streik soll am Mittwoch, dem 15. April, um 00:01 Uhr beginnen und am Donnerstag, dem 16. April, um 23:59 Uhr enden. Betroffen seien alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Flughäfen Frankfurt und München, teilte die UFO am Montag mit.
Hintergrund des Streiks ist eine festgefahrene Tarifauseinandersetzung um einen neuen Manteltarifvertrag. Die Gewerkschaft sieht keine ausreichende Bewegung auf der Arbeitgeberseite. Harry Jaeger, Leiter der Tarifpolitik bei der UFO, erklärte, dass die hohe Streikbeteiligung am vergangenen Freitag gezeigt habe, wie entschlossen die Mitarbeiter für ihre Arbeitsbedingungen eintreten. Er kritisierte, dass die Arbeitgeberseite sich in einer Hardliner-Position eingerichtet habe, während sie verkünde, jederzeit verhandlungsbereit zu sein.
Ein zentraler Bestandteil der Arbeitskampfmaßnahmen ist eine Kundgebung in Frankfurt am Mittwoch im Umfeld der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der Lufthansa. Zu der Veranstaltung werden auch hochrangige politische Vertreter erwartet. Joachim Vázquez Bürger, Vorsitzender der UFO, sagte, dass die Lufthansa in einer besonderen Verantwortung stehe, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Jubiläumsfeierlichkeiten.
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✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Risikobewertung der Lufthansa-Aktie. Diskussionen fokussieren auf Treibstoffkosten, Tarifkonflikte und Pilotenstreiks als Belastung für Gewinne, potenziell schwächere Nachfrage und Einfluss auf den Kurs. Manche halten den Kurs als zu optimistisch oder nicht ausreichend eingepreist, andere sehen Chancen durch Verhandlungen oder größere Investoren; auch Derivate-Positionen und das Stammkapital werden diskutiert.
toller schrieb 08.04.26, 22:22
Bitte Kapitalerhöhungen nicht vergessen. Ist gleiches Thema wie bei DB und Coba wenn man nur die Kurse vergleicht…mitdiskutieren »
Jumbomax11 schrieb 25.03.26, 08:24
mitdiskutieren »
Ja, tatsächlich hat man geantwortet, aber das darf ich hier nicht schreiben!
Entropist schrieb 22.03.26, 18:14
Wenn man den langfristigen Chart betrachtet, halte ich einen Rückschlag bis auf ca 6 Euro für möglich, wenn die Krise am Golf länger anhält.mitdiskutieren »
Dort scheint ein starker Widerstand zu sein.
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