ROUNDUP/Syrien-Geschäft
Lafarge wegen Terrorfinanzierung verurteilt
- Lafarge wegen Terrorfinanzierung in Syrien schuldig
- Werkbetrieb bis 2014 und Zahlungen von 5,6 Millionen
- Führungskräfte verurteilt, Lafont plant Berufung
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Zementhersteller Lafarge ist wegen seiner Syrien-Geschäfte nach Beginn des dortigen Bürgerkriegs der Terrorfinanzierung schuldig gesprochen worden. Der Konzern müsse eine Geldstrafe in Höhe von gut einer Million Euro zahlen, urteilte ein Pariser Gericht. Weil die Firma internationale Sanktionen nicht geachtet haben soll, werde eine weitere Strafzahlung fällig. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig.
Trotz des Bürgerkriegs hatte der Zementhersteller im Norden Syriens bis 2014 ein Werk betrieben. Um das Geschäft aufrechtzuerhalten, zahlte das örtliche Unternehmen Gelder in Millionenhöhe an bewaffnete Gruppen. Laut Gericht waren es knapp 5,6 Millionen Euro. Zu dieser Zeit waren in Nordsyrien die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), kleinere islamistische Gruppierungen und kurdische Gruppen aktiv. Das Gericht befand, dass das Geld es auch ermöglicht habe, Terroranschläge in Europa vorzubereiten, schrieb die Zeitung "Le Parisien".
Lafarge teilte auf Anfrage mit, die Entscheidung sei ein wichtiger Schritt in den Bemühungen des Unternehmens, "diese Altlast verantwortungsvoll aufzuarbeiten". Die Verhaltensweisen hätten klar gegen den Verhaltenskodex von Lafarge verstoßen.
Mehrere frühere Führungskräfte bei Lafarge wurden zu Haftstrafen sowie Geldbußen verurteilt. Gegen den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Bruno Lafont verhängte das Gericht etwa eine sechsjährige Haftstrafe sowie Strafzahlungen. Laut "Le Parisien" bestreitet Lafont, von den illegalen Zahlungen gewusst zu haben. Demnach beabsichtigt er, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Auch zwei Sicherheitsbeauftragte und zwei Mittelsmänner standen in dem Verfahren vor Gericht. Insgesamt reichten die verhängten Freiheitsstrafen von 18 Monaten bis zu 7 Jahren./rbo/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Holcim Aktie
Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 78,29 auf Lang & Schwarz (13. April 2026, 18:18 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Holcim Aktie um +7,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,24 %.
Die Marktkapitalisierung von Holcim bezifferte sich zuletzt auf 44,52 Mrd..
Holcim zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,57CHF. Von den letzten 7 Analysten der Holcim Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 109,00CHF was eine Bandbreite von -29,97 %/+38,78 % bedeutet.
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Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 51.06 CHF mit der höchsten Schätzung von 64.00 CHF und der niedrigsten von 42.30 CHF. Lesen Sie die detaillierten Statements der Analysten und verfolgen Sie die Entwicklung der Einschätzungen über die Jahre.
Laut Bank sitze ich auf einem Verlust von 8%.
Einkaufspreis 46.00 CHF , Letzter Kurs 42.23 CHF
Eigentlich hatte ich mit einem USD Kurs gerechnet - wie man sich doch täuschen kann.
Die Aktie erhielt auch eine CH ISIN - CH1430134226 - hatte da auch eine US ISIN erwartet.
Die ersten Gurus kommen aus der Hecke:
https://www.msn.com/en-us/money/topstocks/amrize-rated-neutral-in-new-research-coverage-by-ubs
https://site.financialmodelingprep.com/market-news/amrize-ltd-amrz-gets-overweight-nod-and--price-target-from-morgan-stanley
Ich würde annehmen, dass die Scheidung primär Amrize trägt - weiss das jemand besser?
So dass deren Divifähigkeit im laufenden Jahr eingeschränkt sein könnte.