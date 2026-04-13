ACTO stellt die ersten rollenbasierten KI-SuperAgents vor, die speziell für die Koordination der Arbeit von Außendienstteams in der Life-Sciences-Branche entwickelt wurden

TORONTO und NEW YORK, 13. April 2026 /PRNewswire/ -- ACTO, ein Unternehmen, das menschliche Intelligenz mit empathischer KI im Bereich Life Sciences verbindet, gab heute die Einführung von SuperAgents bekannt, einer branchenweit einzigartigen KI-Innovation, die darauf ausgelegt ist, die Arbeit von Fachkräften im Kundenkontakt im Life-Sciences-Bereich zu koordinieren. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Tools, die sich auf einzelne Aufgaben und Arbeitsabläufe konzentrieren, sind die ACTO SuperAgents speziell auf die Belegschaft zugeschnitten – sie unterstützen die Mitarbeiter in ihren jeweiligen Rollen mit intelligenter, kontextbezogener und regelkonformer Unterstützung.

Mit der Einführung von SuperAgents setzt ACTO einen neuen Maßstab dafür, wie KI der Life-Sciences-Branche wirklich dienen kann – nicht als eine Sammlung vereinzelter Tools, sondern als einheitlicher, menschenzentrierter Kraftmultiplikator.

In einer Zeit, in der Unternehmen der Life-Sciences-Branche unter zunehmendem Druck stehen, mit weniger mehr zu erreichen, griffen viele auf KI zurück – nur um auf isolierte, rollenunabhängige Lösungen zu stoßen, die mehr Komplexität als Mehrwert schaffen. Die SuperAgents von ACTO widmen sich dieser Herausforderung direkt und bieten einen grundlegend neuen Ansatz: rollenbasierte KI-Agenten, die mit Menschen zusammenarbeiten, anstatt in Systemen zu agieren.

„Wir befinden uns an einem entscheidenden Wendepunkt der technologischen Innovation", sagte Parth Khanna, Geschäftsführer von ACTO. „KI verändert bereits die Arzneimittelforschung – sie verkürzt die Entwicklungszeiten um Jahre und beschleunigt die Markteinführung neuer Therapien. Unser Ziel ist es, diese Dynamik auch in die Phase nach der Zulassung zu übertragen, indem wir die Teams mit Kundenkontakt mit rollenbasierten SuperAgents ausstatten, die Arbeitsabläufe automatisieren und mehr Zeit für die Zusammenarbeit mit Gesundheitsdienstleistern schaffen – um letztendlich dazu beizutragen, dass Therapien zu den Patienten gelangen, die darauf warten und sie benötigen. Nachdem wir in den letzten zehn Jahren Unternehmen dabei unterstützt haben, durch Schulungen, Coaching und Praxis经验 Exzellenz im Außendienst aufzubauen, ist dies eine natürliche Weiterentwicklung für ACTO – die Verbindung von menschlicher Intelligenz mit einfühlsamer KI, um die Zukunft der Arbeit zu gestalten."